16万人超のパフォーマンス改善――最強の睡眠コーチが教える「正しい休み方」を身につける3ステップ“戦略的休養”で心身リセット。仕事の質をも向上させる『仕事の質を高める休養力』が新発売！

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『仕事の質を高める休養力』（角谷 リョウ・著）を2025年9月20日（土）より順次発売します。本書は、疲労沼から抜け出し、パフォーマンスを最大化するビジネスパーソン必携の一冊です。




https://www.forestpub.co.jp/author/sumiya/book/B-2198


■「疲れは美徳」の時代はもう終わり

休まない働き方から、
休みを戦略的に取る時代へ――。



「とにかく頑張る」


「疲れは美徳」──



そんな価値観で走り続けてきた私たちは、
いま確実に限界を迎えています。

残業時間は減り、便利なツールは増えたのに、
なぜか疲労スコアは年々上昇。
週末に温泉へ行っても、マッサージを受けても、
月曜にはまたぐったり……。



そんな“疲労沼”から抜け出せない現代人に
本書は根本的な解決策を示します。



■16万人が学んだ心身リセット3ステップ

著者は、日本屈指の睡眠コーチとして、
16万人以上のビジネスパーソンを指導してきた疲労回復のプロ。



現場での豊富な指導経験と最新の科学的エビデンスを融合し、


1.「疲労を出す」


2.「休む」


3.「充電する」



という、疲れを根本から取り去る3ステップを体系化しました。


■「働き方改革」から「休み方改革」へ

残業削減やテレワーク導入、業務効率化など、


「働き方改革」はこの数年で大きく進みました。
しかし、肝心の“疲労”は減るどころか、
むしろ増えている人が多いのが現実です。



原因はシンプル──
「働き方」だけを変えて、「休み方」は昔のままだから。


・睡眠不足を無理やり補うためのエナジードリンク


・サウナ


・マッサージ



溜まり続ける情報と疲労…


こうした“その場しのぎ”の休養では、
心身をゼロにリセットすることはできません。

本書が提案するのは、
3ステップで心身をリセットする“戦略的休養”という新しい習慣。



単なるリラックス法ではなく、
アグレッシブに働いて、豊かな人生を手に入れる方法です。

人生100年時代。
まずは「正しい休み方」を身につけることから始めてみませんか。



■本書の構成

第1章　現代人を悩ませる「疲労」の正体
第2章　まちがいだらけの「休み方」
第3章　疲労をゼロにする「出す」「休む」「充電」の3ステップ
第4章　ステップ➊疲労を出す――疲労・脳・胃腸・モノ・情報の「不要」を全部出す
第5章　ステップ➋完全に休む――徹底的に「休み切る」
第6章　ステップ➌充電する――出し切って休ませた心身を充電する
第7章　蓄積疲労をゼロにする週末リセット術
第8章　疲労を溜めない生活習慣



■著者プロフィール


角谷 リョウ

睡眠コーチ
LIFREE 株式会社共同創業者
睡眠・超回復研究所 所長
大手企業を中心に、計160社、累計16万人を超えるビジネスパーソンのパフォーマンスを改善してきた上級睡眠健康指導士。日本スポーツ協会公認スポーツ指導者。日本睡眠学会会員。日本サウナ学会学会員。
都市工学を専攻し、都市開発で当時最先端であった神戸市役所に入局。役所勤め時代に体づくりに目覚め、役所を退職後、トレーナーとして独立。神戸と大阪のトレーニングスタジオを経営しながら、自らもトレーナーとしてスタジオや企業で指導を行うエグゼクティブ専門のパーソナルトレーナーとして活動する。
これまで主に企業向けに「運動」「食事」「睡眠」の改善サポートを行なってきたが、食事や運動の改善とは比較にならないほど、「睡眠の改善」がメンタルやコンディションの回復につながることに気づき、睡眠改善に特化する活動にシフト。
認知行動療法や心理学をベースにした独自の睡眠改善メソッドによるサポートを行っており、1回のセミナー参加で不眠症レベルの受講者の約60％が「正常範囲」まで改善。4週間の睡眠改善プログラムにおいては90％以上が「正常範囲」にまで改善している。テレビ、雑誌などメディア出演も多数。
著書に『エグゼクティブを見せられる体にするトレーナーは密室で何を教えているのか』（ダイヤモンド社）、『働く女子のための睡眠革命』（光文社）、『一日の休息を最高の成果に変える睡眠戦略』（PHP研究所）、『超熟睡トレーニング』（Gakken）、『働くあなたの快眠地図』『働く50代の快眠法則』（フォレスト出版）など多数。

睡眠・超回復研究所HP
https://sumiyaryo.com/

公式note
16 万人改善の睡眠コーチ　角谷リョウ
仕事で差がつく超回復睡眠
https://note.com/suimin_ryo






■書籍概要


書籍名　： 仕事の質を高める休養力


著者　　： 角谷 リョウ
ページ数： 248ページ
価格　　： 1,870円（税込）
出版社　： フォレスト出版株式会社
発売日　： 2025年9月20日（※以降順次）
ISBN　 ： 978-4-86680-342-5







【書籍詳細】


https://www.forestpub.co.jp/author/sumiya/book/B-2198


【Amazon】


https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803425/forestpublish-22/(https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803428/forestpublish-22/ref=nosim)



■会社概要



　会社名　　： フォレスト出版株式会社
　所在地　　： 〒162-0824
　　　　　　　 東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
　設立日　　： 1996年4月1日
　代表取締役： 太田 宏
　業務内容　： 出版物の企画・制作および販売
　URL　　　： https://www.forestpub.co.jp