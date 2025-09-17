16万人超のパフォーマンス改善――最強の睡眠コーチが教える「正しい休み方」を身につける3ステップ“戦略的休養”で心身リセット。仕事の質をも向上させる『仕事の質を高める休養力』が新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『仕事の質を高める休養力』（角谷 リョウ・著）を2025年9月20日（土）より順次発売します。本書は、疲労沼から抜け出し、パフォーマンスを最大化するビジネスパーソン必携の一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/sumiya/book/B-2198

■「疲れは美徳」の時代はもう終わり

休まない働き方から、

休みを戦略的に取る時代へ――。

「とにかく頑張る」

「疲れは美徳」──

そんな価値観で走り続けてきた私たちは、

いま確実に限界を迎えています。



残業時間は減り、便利なツールは増えたのに、

なぜか疲労スコアは年々上昇。

週末に温泉へ行っても、マッサージを受けても、

月曜にはまたぐったり……。



そんな“疲労沼”から抜け出せない現代人に

本書は根本的な解決策を示します。

■16万人が学んだ心身リセット3ステップ

著者は、日本屈指の睡眠コーチとして、

16万人以上のビジネスパーソンを指導してきた疲労回復のプロ。

現場での豊富な指導経験と最新の科学的エビデンスを融合し、

1.「疲労を出す」

↓

2.「休む」

↓

3.「充電する」

という、疲れを根本から取り去る3ステップを体系化しました。

■「働き方改革」から「休み方改革」へ

残業削減やテレワーク導入、業務効率化など、

「働き方改革」はこの数年で大きく進みました。

しかし、肝心の“疲労”は減るどころか、

むしろ増えている人が多いのが現実です。

原因はシンプル──

「働き方」だけを変えて、「休み方」は昔のままだから。



・睡眠不足を無理やり補うためのエナジードリンク

・サウナ

・マッサージ

溜まり続ける情報と疲労…

こうした“その場しのぎ”の休養では、

心身をゼロにリセットすることはできません。



本書が提案するのは、

3ステップで心身をリセットする“戦略的休養”という新しい習慣。

単なるリラックス法ではなく、

アグレッシブに働いて、豊かな人生を手に入れる方法です。



人生100年時代。

まずは「正しい休み方」を身につけることから始めてみませんか。

■本書の構成

第1章 現代人を悩ませる「疲労」の正体

第2章 まちがいだらけの「休み方」

第3章 疲労をゼロにする「出す」「休む」「充電」の3ステップ

第4章 ステップ➊疲労を出す――疲労・脳・胃腸・モノ・情報の「不要」を全部出す

第5章 ステップ➋完全に休む――徹底的に「休み切る」

第6章 ステップ➌充電する――出し切って休ませた心身を充電する

第7章 蓄積疲労をゼロにする週末リセット術

第8章 疲労を溜めない生活習慣

■著者プロフィール

角谷 リョウ

睡眠コーチ

LIFREE 株式会社共同創業者

睡眠・超回復研究所 所長

大手企業を中心に、計160社、累計16万人を超えるビジネスパーソンのパフォーマンスを改善してきた上級睡眠健康指導士。日本スポーツ協会公認スポーツ指導者。日本睡眠学会会員。日本サウナ学会学会員。

都市工学を専攻し、都市開発で当時最先端であった神戸市役所に入局。役所勤め時代に体づくりに目覚め、役所を退職後、トレーナーとして独立。神戸と大阪のトレーニングスタジオを経営しながら、自らもトレーナーとしてスタジオや企業で指導を行うエグゼクティブ専門のパーソナルトレーナーとして活動する。

これまで主に企業向けに「運動」「食事」「睡眠」の改善サポートを行なってきたが、食事や運動の改善とは比較にならないほど、「睡眠の改善」がメンタルやコンディションの回復につながることに気づき、睡眠改善に特化する活動にシフト。

認知行動療法や心理学をベースにした独自の睡眠改善メソッドによるサポートを行っており、1回のセミナー参加で不眠症レベルの受講者の約60％が「正常範囲」まで改善。4週間の睡眠改善プログラムにおいては90％以上が「正常範囲」にまで改善している。テレビ、雑誌などメディア出演も多数。

著書に『エグゼクティブを見せられる体にするトレーナーは密室で何を教えているのか』（ダイヤモンド社）、『働く女子のための睡眠革命』（光文社）、『一日の休息を最高の成果に変える睡眠戦略』（PHP研究所）、『超熟睡トレーニング』（Gakken）、『働くあなたの快眠地図』『働く50代の快眠法則』（フォレスト出版）など多数。



睡眠・超回復研究所HP

https://sumiyaryo.com/



公式note

16 万人改善の睡眠コーチ 角谷リョウ

仕事で差がつく超回復睡眠

https://note.com/suimin_ryo

■書籍概要

書籍名 ： 仕事の質を高める休養力

著者 ： 角谷 リョウ

ページ数： 248ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2025年9月20日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-342-5

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/sumiya/book/B-2198

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803425/forestpublish-22/(https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803428/forestpublish-22/ref=nosim)

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp