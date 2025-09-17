16万人超のパフォーマンス改善――最強の睡眠コーチが教える「正しい休み方」を身につける3ステップ“戦略的休養”で心身リセット。仕事の質をも向上させる『仕事の質を高める休養力』が新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『仕事の質を高める休養力』（角谷 リョウ・著）を2025年9月20日（土）より順次発売します。本書は、疲労沼から抜け出し、パフォーマンスを最大化するビジネスパーソン必携の一冊です。
https://www.forestpub.co.jp/author/sumiya/book/B-2198
■「疲れは美徳」の時代はもう終わり
休まない働き方から、
休みを戦略的に取る時代へ――。
「とにかく頑張る」
「疲れは美徳」──
そんな価値観で走り続けてきた私たちは、
いま確実に限界を迎えています。
残業時間は減り、便利なツールは増えたのに、
なぜか疲労スコアは年々上昇。
週末に温泉へ行っても、マッサージを受けても、
月曜にはまたぐったり……。
そんな“疲労沼”から抜け出せない現代人に
本書は根本的な解決策を示します。
■16万人が学んだ心身リセット3ステップ
著者は、日本屈指の睡眠コーチとして、
16万人以上のビジネスパーソンを指導してきた疲労回復のプロ。
現場での豊富な指導経験と最新の科学的エビデンスを融合し、
1.「疲労を出す」
↓
2.「休む」
↓
3.「充電する」
という、疲れを根本から取り去る3ステップを体系化しました。
■「働き方改革」から「休み方改革」へ
残業削減やテレワーク導入、業務効率化など、
「働き方改革」はこの数年で大きく進みました。
しかし、肝心の“疲労”は減るどころか、
むしろ増えている人が多いのが現実です。
原因はシンプル──
「働き方」だけを変えて、「休み方」は昔のままだから。
・睡眠不足を無理やり補うためのエナジードリンク
・サウナ
・マッサージ
溜まり続ける情報と疲労…
こうした“その場しのぎ”の休養では、
心身をゼロにリセットすることはできません。
本書が提案するのは、
3ステップで心身をリセットする“戦略的休養”という新しい習慣。
単なるリラックス法ではなく、
アグレッシブに働いて、豊かな人生を手に入れる方法です。
人生100年時代。
まずは「正しい休み方」を身につけることから始めてみませんか。
■本書の構成
第1章 現代人を悩ませる「疲労」の正体
第2章 まちがいだらけの「休み方」
第3章 疲労をゼロにする「出す」「休む」「充電」の3ステップ
第4章 ステップ➊疲労を出す――疲労・脳・胃腸・モノ・情報の「不要」を全部出す
第5章 ステップ➋完全に休む――徹底的に「休み切る」
第6章 ステップ➌充電する――出し切って休ませた心身を充電する
第7章 蓄積疲労をゼロにする週末リセット術
第8章 疲労を溜めない生活習慣
■著者プロフィール
角谷 リョウ
睡眠コーチ
LIFREE 株式会社共同創業者
睡眠・超回復研究所 所長
大手企業を中心に、計160社、累計16万人を超えるビジネスパーソンのパフォーマンスを改善してきた上級睡眠健康指導士。日本スポーツ協会公認スポーツ指導者。日本睡眠学会会員。日本サウナ学会学会員。
都市工学を専攻し、都市開発で当時最先端であった神戸市役所に入局。役所勤め時代に体づくりに目覚め、役所を退職後、トレーナーとして独立。神戸と大阪のトレーニングスタジオを経営しながら、自らもトレーナーとしてスタジオや企業で指導を行うエグゼクティブ専門のパーソナルトレーナーとして活動する。
これまで主に企業向けに「運動」「食事」「睡眠」の改善サポートを行なってきたが、食事や運動の改善とは比較にならないほど、「睡眠の改善」がメンタルやコンディションの回復につながることに気づき、睡眠改善に特化する活動にシフト。
認知行動療法や心理学をベースにした独自の睡眠改善メソッドによるサポートを行っており、1回のセミナー参加で不眠症レベルの受講者の約60％が「正常範囲」まで改善。4週間の睡眠改善プログラムにおいては90％以上が「正常範囲」にまで改善している。テレビ、雑誌などメディア出演も多数。
著書に『エグゼクティブを見せられる体にするトレーナーは密室で何を教えているのか』（ダイヤモンド社）、『働く女子のための睡眠革命』（光文社）、『一日の休息を最高の成果に変える睡眠戦略』（PHP研究所）、『超熟睡トレーニング』（Gakken）、『働くあなたの快眠地図』『働く50代の快眠法則』（フォレスト出版）など多数。
睡眠・超回復研究所HP
https://sumiyaryo.com/
公式note
16 万人改善の睡眠コーチ 角谷リョウ
仕事で差がつく超回復睡眠
https://note.com/suimin_ryo
■書籍概要
書籍名 ： 仕事の質を高める休養力
著者 ： 角谷 リョウ
ページ数： 248ページ
価格 ： 1,870円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2025年9月20日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-342-5
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/sumiya/book/B-2198
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803425/forestpublish-22/(https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803428/forestpublish-22/ref=nosim)
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp