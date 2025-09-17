彩り豊かな大人気フルーツスイーツのキャンペーン実施中！

株式会社Cqree

丸ごとみかんを使用した「みかん大福」と、甘酸っぱいいちごをチョコで包んだ「いちごチョコ」を、2025年9月17日よりキャンペーン価格で販売いたします。

冷凍でもフレッシュなフルーツのおいしさを楽しめる、彩り豊かなスイーツで、年間を通してリピート率の高い人気商品です。

商品ラインナップ

みかん大福「しずく珠」

丸ごとのみかんを冷凍してもジューシーさを保ち、お餅と白あんの食感と甘さが絶妙に調和しています。

パッケージもおしゃれで、さらに専用容器に入れることで「ど冷えもん」での販売も可能です。

チョコいちご

いちごの酸味がチョコの甘さを引き立て、甘さと酸味のバランスが絶妙で、子供から大人まで幅広い層に好まれる味です。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。ご注文はこちら :https://order.frozen-vender.jp/◆こんな方におすすめ

・小売店・無人販売店

冷凍で長持ちするため在庫管理がしやすく、見た目の可愛さから通りすがりのお客様の購買意欲を刺激できます。

・カフェ・喫茶店様

既存の定番メニューに加え、新しいスイーツ提案として導入しやすく、幅広い客層にアプローチ可能 です。

・イベント販売（学園祭・お祭り等）

カラフルで華やかな見た目がSNS映えしやすく、若年層を中心に注目を集めやすい商材です。

【本キャンペーンについて】 ※必ずご確認ください

・先着10社限定です。

・規定人数に達した場合はキャンペーンを終了させていただきます。

・9月17日16:00～9月23日23:59までにご注文された方が対象となります。

・9月の納品に限らせて頂きます。

・キャンペーン商品のキャンセル及び納品日、お届け先住所の変更は出来かねます。

～「冷TAKU」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

