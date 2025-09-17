【無料セミナー開催】Excelで始める本格的なマーケティング分析　～専門知識不要、45分で学ぶデータドリブンへの第一歩～

ユサコ株式会社

学術研究支援、企業研究支援サービスを展開するユサコ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山川 真一）は、マーケティング分析に特化した「XLSTAT 紹介セミナー：Excel で学ぶマーケティング分析入門」を2025年9月26日（金）に開催いたします。

お申込みページ：

https://rs.usaco.co.jp/seminar/excel-marketing.html

【セミナー概要】

「手元にデータはあるけれど、どう活用すればいいか分からない」「専門的な分析ソフトは難しそうで手が出せない」そんなお悩みをお持ちのマーケティング担当者様に向けて、Excelで本格的なマーケティング分析を行う方法をご紹介するセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、Excelアドオン型データ分析・統計ソフト「XLSTAT」を活用し、使い慣れたExcelの操作感のまま、顧客のセグメンテーションや新商品のコンセプト開発といった、ビジネスの意思決定につながる高度なデータ分析を誰でも簡単に行う方法をお伝えします。

【開催背景】

近年、デジタル変革が進む中で、データドリブンな意思決定の重要性が高まっています。しかし、多くの企業では「データ活用の重要性は理解しているものの、専門的な分析ツールの導入コストや学習コストが障壁となり、データを十分に活用できていない」という課題を抱えています。

特にマーケティング分野では、顧客データや売上データなどの豊富な情報を持ちながらも、それらを戦略的に活用できていない企業が少なくありません。こうした背景から、本格的な分析を可能にするソリューションの需要が高まっています。

【セミナーの特徴・価値】

1. 実用性の高い3つの分析手法を習得

コレスポンデンス分析：顧客の嗜好の可視化

クラスター分析：効果的な顧客セグメンテーション

コンジョイント分析：新商品のコンセプト開発支援

2. 専門知識不要で参加可能

操作デモでは、分析後のグラフやマップの見方から結果の読み取り方まで、分かりやすく解説。データ分析や統計の知識に自信がない方も安心してご参加いただけます。

3. すぐに業務で活用できる実践的内容

具体的な事例を交えながら、実際のビジネスシーンでどのように活用できるかを詳しくご紹介します。

【参加メリット】

Excel環境での高度な分析手法の習得：既存の業務環境を変えることなく、本格的なマーケティング分析が可能

実践的な分析スキル：3つの分析手法とその結果の読み取り方を45分で習得

データドリブンな意思決定の基盤：データに基づいた戦略立案・商品開発のためのアプローチを学習

業務効率化のヒント：マーケティング調査や分析業務の時間短縮につながるノウハウを提供

【推奨参加者】

マーケティングの勉強を始めた方

マーケティング調査をより効率的に行いたいマーケティング担当者

マーケティングチームを率いている責任者

データ活用に興味があるが、専門ツールの導入に躊躇している方

【参加特典】

セミナー終了後のアンケートにご協力いただいた方には、以下の特典をご提供：

セミナー録画データ：復習や社内共有にご活用可能

PDF資料一式：当日使用した資料をお送りします

【開催概要】

タイトル： XLSTAT 紹介セミナー：Excel で学ぶマーケティング分析入門

開催日時： 2025年9月26日（金）17:00～17:45（45分）

開催形式： オンライン（詳細は申込者に別途ご連絡）

参加費用： 無料

定員： 500名。先着順（定員に達し次第、受付終了）

申し込み方法：

※セミナー内容は予告なく変更される場合があります。