全国の学習塾・予備校対象「使用済みノートリサイクル無料体験キャンペーン」開始

コクヨグループで Eコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、全国（沖縄本島以外の離島を除く）の学習塾・予備校を対象に、使用済みノートリサイクルの無料体験キャンペーンを2025年9月17日（水）から開始します。

今回の取り組みを通じて、小学生から高校生まで幅広い年代の子どもたちに身近なリサイクル体験の機会を提供したいと考える学習塾・予備校経営者と連携し、環境学習機会の拡大可能性を探ってまいります。

カウネットは、2023年に、オフィスの紙資源リサイクルサービス「カウネットLoopa（ルーパ）」およびプラスチック資源リサイクルサービス「カウネットLoopla（ループラ）」を開発しました。「カウネットLoopa（ルーパ）」は紙コップ、紙パック、コピー用紙などのオフィスから生まれる紙資源を、「カウネットLoopla（ループラ）」はクリヤーホルダーなどのオフィスから生まれるプラスチック資源を回収し、再生した商品を販売するリサイクルサービスです。

また、コクヨグループでは、全国の小学校向けにノートのリサイクルを通じて学ぶ体験型環境学習プログラム「つなげるーぱ！」を2023年から開始し、全国260校、約72,000名（いずれも累計）の児童が参加しています。これまでに5,048kg（37,083冊）のノートを回収し、環境負荷軽減に貢献しています。

今回のキャンペーンでは、ノートのリサイクルを通じた子どもたちの環境学習機会の拡大と環境意識向上を目指し、学校以外の場所でのノート回収ボックス設置の可能性について検証します。

取り組みの一環として、回収したノートを再生したノベルティ商品の開発を進め、学習塾・予備校の事業者がリサイクル活動に取り組みやすく、また子どもたちや保護者にも受け入れられやすいサービスのあり方についても探ってまいります。

カウネットは、さまざまなリサイクルサービスの提供を通じて、「環境に配慮した活動を社会の当たり前にする取り組み」を積極的に推進し、社会に貢献してまいります。

■「使用済みノートリサイクル無料体験キャンペーン」概要

キャンペーン期間：

募集期間：2025年9月17日（水）～10月17日（金）

回収期間：2025年10月27日（月）～2026年1月20日（火）

回収済みノート送付期間：2026年1月20日（火）～1月31日（土）

キャンペーン対象：

学習塾・予備校（沖縄本島以外の離島を除く全国）

※経営の規模・形態は問いません

活動内容：

参加校（学習塾・予備校）が教室内に回収ボックスを設置し、子どもたちの不要になったノート（プリントも可）を回収して、指定工場に宅配便で送付していただきます。

参加者への提供物：

１. 段ボール製ノート回収ボックス 1箱（床置き式）

サイズ：W300×D200×H500mm（約60冊投入可能）※満杯時重量は約8kg程度

２. 宅配便伝票（着払い送り状）

３. 校内掲示用チラシ（A4サイズ1枚）

参加者特典：

１. リサイクル証明書（回収後に各参加者別に発行）

２. カウネットポータルサイトで取り組みを紹介

（参加校の学校概要、リサイクル活動に対する想い、取り組みの様子等）

キャンペーン専用ページ：

https://www.kaunet.com/kaunet/grp/K0025/45215/

※参加申し込みには事前にカウネット会員登録（無料）が必要です。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

