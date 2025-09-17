New Relicの公式発表で国内パートナー企業別の有資格者数が上級技術者、セールスでNo.1を達成

株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）の AWS プレミアティアサービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、デジタルビジネスにオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームを提供するNew Relic株式会社（本社：東京都中央区、以下：New Relic）が公開したレポート「国内パートナー企業別 New Relic 認定資格保有者数」（※） において、上級技術者とセールスの有資格者数が国内パートナー企業中、最多を達成したことをお知らせします。

あわせて、技術者においても、国内第2位となる77名が資格を取得していることが公式に発表されています。

■オブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」について

当社はNew Relicの公式パートナーとして、システムの可視化からパフォーマンス改善、運用最適化まで、お客様のビジネス成長に繋がる導入・活用を一貫して支援しています。

〈サーバーワークスによるNew Relic 導入の特徴〉- 運用監視におけるライフサイクルを一貫してサポートNew Relic導入の計画から設計、構築、運用までワンストップでご支援します。- New Relicの高度な専門知識を持つ人材が多数在籍認定資格保有者のほか、パートナー企業の先駆者として「New Relic Partner Trailblazer」に選出されたメンバーも在籍。専門家が、貴社の課題解決を強力にサポートします。- 導入後も安心のサポート導入を支援する設定支援のご契約だけでなく、導入後の技術移転や技術的なお困り事について、継続的なご支援も承ります。

▼サービスのご案内はこちらからご確認ください。

New Relic について :https://www.serverworks.co.jp/service/partner/newrelic.html

サーバーワークスは、今回の公式発表で客観的に示された国内トップクラスの専門性を、お客様のビジネス価値へと転換してまいります。また、パートナー企業としてオブザーバビリティの高度な活用を通じてシステムの安定性とサービス競争力の強化を支援し、お客様の事業成長に貢献してまいります。

※ 出典：New Relic株式会社「国内パートナー企業別 New Relic 認定資格保有者数」

https://newrelic.com/jp/resources/report/certifications-japan-partners

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援している AWS 専業のクラウドインテグレーターです。

2025年5月末現在、1,440社、25,600プロジェクトを超える AWS 導入実績を誇っており、2014年11月より AWS パートナーネットワーク（ APN ）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、 AWS 事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。