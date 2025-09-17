システムファイブ、国内最大級・RISCON TOKYO(危機管理産業展2025)に出展
株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、2025年10月1日(水)～3日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「RISCON TOKYO(危機管理産業展2025)」に出展いたします。
RISCON TOKYOとは
RISCON TOKYOは今年で21回目の開催を迎える国内最大級の「危機管理」総合トレードショーです。
当社は最新の産業用ドローンと関連ソリューションを通じて、インフラ点検や防災・防犯の業務効率化を提案します。
*RISCON (リスコン)： “Risk（危険、危機）」と「Control（管理・制御）」を組み合わせた造語。
システムファイブのブースについて
当社のブース（ブース番号 3F-01）では、2025年6月に発表された最新産業用ドローン「DJI Matrice 400」やドローンの遠隔操作を可能にする「DJI Dock 3」などを中心に、インフラ点検・防災・防犯業務の効率化を実現するソリューションをご紹介いたします。
実機展示に加え、専門スタッフが導入事例やワークフローを解説し、遠隔でのデモフライトも実施いたします。
産業用ドローン活用の最前線をご体感いただけます。
当社ブースにお越しいただいた方には、「DJI Enterprise × System5 ロゴ入りオリジナルボールペン」「DJI Dock 3 オリジナルクリアファイル」「DJI Matrice 400 オリジナルクリアファイル」を先着順でプレゼントいたします。
皆様のご来場をお待ちしております。
展示製品
以下のDJI製品および関連ソリューションを展示予定です。
- DJI Matrice 400(https://dji-info.system5.jp/products/dji-matrice-400)
- DJI Dock 3(https://dji-info.system5.jp/products/dji-dock3)
- DJI Matrice 4E / 4T(https://dji-info.system5.jp/products/dji-matrice4e-t)
- DJI Matrice 350 RTK(https://dji-info.system5.jp/products/dji-matrice350rtk)
- DJI Zenmuse L2(https://dji-info.system5.jp/products/dji-zenmuse-l2)
- DJI Zenmuse P1(https://dji-info.system5.jp/products/dji-zenmuse-p1)
- DJI Zenmuse H30T(https://dji-info.system5.jp/collections/zenmuse/products/dji-zenmuse-h30)
- DJI D-RTK 3
- DJI FlightHub 2(https://dji-info.system5.jp/blogs/enterprise/dji-flighthub-2-thorough-explanation)
- DJI Terra
DJI Matrice 400（2025年6月発表）
出展概要
展示会名：RISCON TOKYO(危機管理産業展2025)
会期：2025年10月1日(水)～3日(金)10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール
当社ブース番号：3F-01
主催：株式会社東京ビッグサイト
公式サイト：https://www.kikikanri.biz/
事前来場登録
ご来場には事前登録が必要です。「来場事前登録はこちら」から事前登録フォームにお進みいただき、来場事前登録をしてください。
来場登録はこちら :
https://www.kikikanri.biz/registration/guide.html
株式会社システムファイブについて
1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。
ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。
社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）
代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋
本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階
ウェブサイト： https://www.system5.jp/