システムファイブ、国内最大級・RISCON TOKYO(危機管理産業展2025)に出展

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、2025年10月1日(水)～3日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「RISCON TOKYO(危機管理産業展2025)」に出展いたします。

RISCON TOKYOとは

RISCON TOKYOは今年で21回目の開催を迎える国内最大級の「危機管理」総合トレードショーです。

当社は最新の産業用ドローンと関連ソリューションを通じて、インフラ点検や防災・防犯の業務効率化を提案します。

*RISCON (リスコン)： “Risk（危険、危機）」と「Control（管理・制御）」を組み合わせた造語。

システムファイブのブースについて

当社のブース（ブース番号 3F-01）では、2025年6月に発表された最新産業用ドローン「DJI Matrice 400」やドローンの遠隔操作を可能にする「DJI Dock 3」などを中心に、インフラ点検・防災・防犯業務の効率化を実現するソリューションをご紹介いたします。

実機展示に加え、専門スタッフが導入事例やワークフローを解説し、遠隔でのデモフライトも実施いたします。

産業用ドローン活用の最前線をご体感いただけます。

当社ブースにお越しいただいた方には、「DJI Enterprise × System5 ロゴ入りオリジナルボールペン」「DJI Dock 3 オリジナルクリアファイル」「DJI Matrice 400 オリジナルクリアファイル」を先着順でプレゼントいたします。

皆様のご来場をお待ちしております。

展示製品

以下のDJI製品および関連ソリューションを展示予定です。

出展概要

- DJI Matrice 400(https://dji-info.system5.jp/products/dji-matrice-400)- DJI Dock 3(https://dji-info.system5.jp/products/dji-dock3)- DJI Matrice 4E / 4T(https://dji-info.system5.jp/products/dji-matrice4e-t)- DJI Matrice 350 RTK(https://dji-info.system5.jp/products/dji-matrice350rtk)- DJI Zenmuse L2(https://dji-info.system5.jp/products/dji-zenmuse-l2)- DJI Zenmuse P1(https://dji-info.system5.jp/products/dji-zenmuse-p1)- DJI Zenmuse H30T(https://dji-info.system5.jp/collections/zenmuse/products/dji-zenmuse-h30)- DJI D-RTK 3- DJI FlightHub 2(https://dji-info.system5.jp/blogs/enterprise/dji-flighthub-2-thorough-explanation)- DJI TerraDJI Matrice 400（2025年6月発表）

展示会名：RISCON TOKYO(危機管理産業展2025)

会期：2025年10月1日(水)～3日(金)10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

当社ブース番号：3F-01

主催：株式会社東京ビッグサイト

公式サイト：https://www.kikikanri.biz/

事前来場登録

ご来場には事前登録が必要です。「来場事前登録はこちら」から事前登録フォームにお進みいただき、来場事前登録をしてください。

来場登録はこちら :https://www.kikikanri.biz/registration/guide.html



株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/