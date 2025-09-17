10月16日（木）地雷被害が続くウクライナ～日本は何をすべきか：AAR Japan

特定非営利活動法人 難民を助ける会

2022年のロシアによる軍事侵攻以降、ウクライナでの地雷被害は急激に増加しました。街や村の中でも地雷が使用され、多くの一般市民が犠牲になっています。国土の2割以上が汚染されているとされ、難民の帰還や復興の妨げにもなっています。

ウクライナ地雷対策会議は、同国の地雷除去支援を目的に2023年から開催されている国際会議で、2025年は日本政府がホストとなり10月22日、23日に東京で開催されます。

AARは、この国際会議を控えた10月16日にオンラインシンポジウムを開催します。世界の地雷問題やウクライナでの人道支援の現状を概観しつつ、同国内で日本が進める地雷対策についてお伝えします。また、AARの同国での地雷・不発弾対策の取り組みや、実際の地雷被害者の声もご報告し、ウクライナの地雷問題の解決のために、日本に何ができるのかを考えます。

開催概要

日 時：2025年10月16日（木）18：00～19：30

形 式： オンライン（ZOOMウェビナー）

参加費：無料 ＊AARの人道支援活動へのご寄付をお願いいたします。

申込先：当会のWEBサイトよりお願いします。

参加方法：ZOOMウェビナー450人（要事前申込、10月15日〆切）

主 催：AAR Japan［難民を助ける会］

報告

ウクライナの人道支援と地雷問題 紺野 誠二（AAR地雷対策担当）

ウクライナでの日本の取組み 浅田 義教 氏（JICA専門家 第三国支援／ウクライナ）

ウクライナでのAARの取り組み オレーナ・マ二ヴ（AARウクライナ事業担当）

地雷被害者からのビデオメッセージ

パネルディスカッション

ウクライナの地雷問題と日本の役割

進行：長 有紀枝／パネリスト：浅田 義教 氏、紺野 誠二、オレーナ・マ二ヴ

登壇者プロフィール

浅田 義教（ASADA Yoshinori）JICA専門家 第三国支援／ウクライナ

バングラデシュ、ラオス、カンボジア、インドネシアなど、多くの国で活動し、JICAやUNDPにおいて開発協力調整や援助協調に携わる。現在、JICA専門家としてカンボジア地雷対策センターの第三国支援を担当。特にウクライナとの連携を進め、人道的地雷対策における国際協力を推進。

長 有紀枝（OSA Yukie）AAR会長／立教大学教授

1990年インドシナ難民奨学金生の学習支援ボランティアとしてAARに参加。AAR職員として1991～2013年、旧ユーゴスラヴィアなど紛争下の緊急人道支援や地雷対策に携わる。AAR理事長を経て2021年7月からAAR会長。立教大学大学院教授。著書『スレブレニツァ あるジェノサイドをめぐる考察』（東信堂）、『入門 人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて』（中央公論新社）など。

紺野 誠二（KONNO Seiji）AAR地雷対策担当

1972年生まれ。2000年AAR入職。同年、地雷除去NGO「ヘイロー・トラスト」に出向し、コソボで8カ月間不発弾・地雷除去作業に従事。2002年アフガニスタン事務所の設立に携わる。現在東京事務所で地雷問題、パキスタン支援事業を担当。

オレーナ・マニヴ（Olena Maniv）AARウクライナ事業担当

言語学・翻訳学（英語・ドイツ語）、経営学を学び、自身で経営するホスピタリティ事業の運営や、法律事務所で勤務を経て、2023年12月にAAR入職。現在プロジェクトオフィサーとしてウクライナ事業に従事。