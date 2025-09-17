ハーゲンダッツアイスクリームと交換できる、法人向けデジタルギフト　「Smartハーゲンダッツギフト」の提供開始　9月18日（木）から販売

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

　ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、法人向けのキャンペーンや販促施策などで活用できる、法人向けデジタルギフト「Smartハーゲンダッツギフト」の提供を2025年9月18日(木)より開始します。



　「Smartハーゲンダッツギフト」は、メールやSNSを通じて手軽に贈ることができるデジタル形式のギフトで、受け取った方はコンビニエンスストアでハーゲンダッツの商品1つと交換することができます。キャンペーン景品や顧客向けプレゼントとしてご利用いただける新しいサービスです。昨今のデジタル化の市況や、お客様からの多くのご要望を受けてこのサービスが実現しました。使う方、もらう方、双方がうれしい仕組みを是非ご利用ください。




■「Smartハーゲンダッツギフト」の主な特徴


・各種キャンペーンや販促施策等での利用に最適


・メールやSNSでURLを送付する形式(スマートフォンで誰でも簡単に受け取れます)


・交換先はセブン-イレブン、ローソン等、大手コンビニエンスストア各社から選択可能


・全国の店舗でいつでも交換可能（時間と場所を選ばず引き換えができます)



[表: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/396_1_0249a733930c3906140c70b18ecaaf2b.jpg?v=202509180627 ]

■名称 　　　「Smartハーゲンダッツギフト」


　　　　　　


■対象商品 ミニカップ、クリスピーサンドなどの人気の定番フレーバー(税込み351円相当)


　　　　　　　と交換可能


　　　　　　　※コンビニエンスストア各社で対象商品が異なるため、専用サイトでご確認ください。



■販売開始　　 2025年9月18日(木)から



■お申込み・お問い合わせ


　ハーゲンダッツ公式ホームページ内の専用サイトから


　URL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/smart-haagen-dazs-gift/


　※URLサイトの公開は9月18日(木)午前10時を予定しています。


　※価格や使用期限等の詳細につきましてもこちらからお問い合わせください。



■ご利用の流れ(法人さま側)


【ステップ1】


専用サイトからお申込みいただき、契約完了後、引き換えURLを発行します。


【ステップ2】


キャンペーン等でハーゲンダッツプレゼントの告知を行います。


【ステップ3】


メールやSNS等でお客様に引き換えURLを送ります。





■ご利用の流れ(お客さま側)


【ステップ1】


メールやSNS等で法人から交換URLを受け取ります。


【ステップ2】


交換先のコンビニエンスストアを選びます。


【ステップ3】


選択したコンビニエンスストアで、コードを表示して商品を引き換えます。


※交換できる商品はコンビニエンスストア各社で異なります。





法人様のお問い合わせ先（クレジット表記）


ハーゲンダッツ ジャパン株式会社


お客様相談室


TEL　0120-190821


www.haagen-dazs.co.jp