【イベント情報】「AI × 資料作成」で今すぐ爆速化！共催ウェビナー開催のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社イルシル


AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、HEROZ株式会社様と共催で、資料作成における生成AI活用の実践ポイントを解説する参加無料の60分ウェビナーを開催します。



テーマは 「AI × 資料作成」で今すぐ爆速化！。現場定着のための“仕組み”まで具体的にお話しします。



■ 企業情報


HEROZ株式会社様

法人生成AI SaaS 「HEROZ ASK」 を提供。業務知識の検索・回答・自動化を支えるAI基盤で、現場の生産性向上とナレッジ活用を推進。


サービスサイト：https://herozask.ai/(https://herozask.ai/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar20250925ex&utm_content=2025mmdd)


株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス 「イルシル」 を提供。テキスト入力から構成・本文・デザインまで自動生成し、3,000種以上のテンプレート、PPTX／PDF出力、チーム運用機能で、個人～企業まで資料作成の標準化・平準化に貢献。
サービスサイト：https://irusiru.jp/(https://irusiru.jp/)



■ セミナーの見どころ


・資料作成におけるAI活用の効果


・AIを用いた効率的な資料作成プロセス


・現場で推進するための仕組みづくり（定着・運用）



“作るスピード”だけでなく、品質の底上げと現場実装に踏み込む60分です。



■ こんな方へおすすめ


・資料作成に多くの時間を費やしている


・プレゼン資料の見栄えや説得力を高めたい


・チーム全体の資料作成プロセスを効率化したい


■ 開催概要


日時：2025年9月25日（木）11:00～12:00


受講料：無料


定員：100名


形式：オンライン（Google Meet）


申込：お申し込みフォーム(https://herozask.ai/webinar/250925/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar20250925ex&utm_content=2025mmdd)


■ 登壇者


HEROZ株式会社　ASK事業 担当執行役員　高橋 直弥 様


株式会社イルシル　代表取締役　宮崎 有貴



■ お申し込み


下記のお申し込みフォームより必要事項をご入力ください。
▶︎お申し込みフォーム(https://herozask.ai/webinar/250925/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar20250925ex&utm_content=2025mmdd)


■ ご注意ください


※メールアドレスの入力ミスによりご案内が届かないケースがあります。送信前にご確認ください。


※フォーム送信後、入力アドレス宛に参加用URL等のご案内を送付します。


※定員に達した場合、当日ご入室いただけない可能性があります。



■イルシルについて

　AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。URL : https://irusiru.jp/






■会社概要


・会社名：株式会社イルシル


・代表取締役社長：宮崎有貴


・所在地（本社）：〒150-0011　東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F


・事業内容：ソフトウェアの開発、運用


▼各種SNS情報

note：https://note.com/lubis_elucile/


Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/


X：https://twitter.com/irusiru_jp/


Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/


Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/


YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93/featured)



【お客様お問い合わせ先】


株式会社イルシル


URL：https://corporate.irusiru.jp/contact