【イベント情報】「AI × 資料作成」で今すぐ爆速化！共催ウェビナー開催のお知らせ

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、HEROZ株式会社様と共催で、資料作成における生成AI活用の実践ポイントを解説する参加無料の60分ウェビナーを開催します。



テーマは 「AI × 資料作成」で今すぐ爆速化！。現場定着のための“仕組み”まで具体的にお話しします。

■ 企業情報

HEROZ株式会社様

法人生成AI SaaS 「HEROZ ASK」 を提供。業務知識の検索・回答・自動化を支えるAI基盤で、現場の生産性向上とナレッジ活用を推進。

サービスサイト：https://herozask.ai/(https://herozask.ai/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar20250925ex&utm_content=2025mmdd)

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス 「イルシル」 を提供。テキスト入力から構成・本文・デザインまで自動生成し、3,000種以上のテンプレート、PPTX／PDF出力、チーム運用機能で、個人～企業まで資料作成の標準化・平準化に貢献。

サービスサイト：https://irusiru.jp/(https://irusiru.jp/)

■ セミナーの見どころ

・資料作成におけるAI活用の効果

・AIを用いた効率的な資料作成プロセス

・現場で推進するための仕組みづくり（定着・運用）

“作るスピード”だけでなく、品質の底上げと現場実装に踏み込む60分です。

■ こんな方へおすすめ

・資料作成に多くの時間を費やしている

・プレゼン資料の見栄えや説得力を高めたい

・チーム全体の資料作成プロセスを効率化したい

■ 開催概要

日時：2025年9月25日（木）11:00～12:00

受講料：無料

定員：100名

形式：オンライン（Google Meet）

申込：お申し込みフォーム(https://herozask.ai/webinar/250925/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar20250925ex&utm_content=2025mmdd)

■ 登壇者

HEROZ株式会社 ASK事業 担当執行役員 高橋 直弥 様

株式会社イルシル 代表取締役 宮崎 有貴

■ お申し込み

下記のお申し込みフォームより必要事項をご入力ください。

▶︎お申し込みフォーム(https://herozask.ai/webinar/250925/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar20250925ex&utm_content=2025mmdd)

■ ご注意ください

※メールアドレスの入力ミスによりご案内が届かないケースがあります。送信前にご確認ください。

※フォーム送信後、入力アドレス宛に参加用URL等のご案内を送付します。

※定員に達した場合、当日ご入室いただけない可能性があります。

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。URL : https://irusiru.jp/

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

