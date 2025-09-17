¶â»Ò¤ß¤æ ½é¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬·èÄê¡ª¡Ø¶â»Ò¤ß¤æ ¤Î INPUT30¡Ù¡¡½é²óÇÛ¿®¤Ï±ÇÁüÉÕ¤À¸ÇÛ¿®¡õÈÖÁÈÆâ¤Ç¿·¶Ê¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶Ø¤â¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢JFNC¡Ë¤¬À©ºî¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¶â»Ò¤ß¤æ¤Ë¤è¤ë½é´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¶â»Ò¤ß¤æ ¤Î INPUT30¡×¤¬2025Ç¯£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAuDee¡×Â¾¡¢Spotify¡¢Amazon Music¡¢Apple Podcast¡¢radiko podcast¡¢YouTube podcast¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ç5Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2023Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¡£TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï220Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ°ìTikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¶â»Ò¤ß¤æ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢¶â»Ò¤ß¤æ¼«¿È¤¬¡ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬¤é¤òÊÙ¶¯(¥¤¥ó¥×¥Ã¥È)¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²óÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ±ÇÁüÉÕ¤¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶Ø¤â·èÄê¡ª¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò¡¢¶â»Ò¤ß¤æËÜ¿Í¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î½é²óÀ¸ÇÛ¿®¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊç½¸Ãæ¡£
¶â»Ò¤ß¤æ¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ä¡Ö¿ä¤·³è¥È¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡¢Â¾¤Ë¤â¼ÁÌä¤ä¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¶â»Ò¤ß¤æ¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥©ー¥à
https://form.audee.jp/input30/message
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×¢£
ÈÖÁÈÌ¾¡§¶â»Ò¤ß¤æ ¤Î INPUT30
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¶â»Ò¤ß¤æ
ÈÖÁÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¶â»Ò¤ß¤æ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥é¥¸¥ª¤ËÄ©Àï¡ª¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡©¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¤«¤é¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÏÃÂê¤Þ¤Ç¶â»Ò¤ß¤æ¼«¿È¤¬¡ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊÙ¶¯(¥¤¥ó¥×¥Ã¥È)¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µÌÚÍËÆü20»þ¤ËºÇ¿·²ó¤òÇÛ¿®¡Ê½é²óÇÛ¿®¤Ï9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§AuDee¡¢Spotify¡¢Amazon Music¡¢Apple Podcast¡¢radiko podcast¡¢YouTube podcast
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§ https://audee.jp/program/show/300011784
ÈÖÁÈ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡§ https://kanekomiyu-input30.bitfan.id/
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.audee.jp/input30/message
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ß¤æ30
¢£¶â»Ò¤ß¤æ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¡²¬¤Ç5Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2023Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¡£TikTok¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô220Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥³¥¹¥×¥ìÆ°²è¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÆüËÜ°ìTikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2024Ç¯¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£SNS¤ÇÇÝ¤Ã¤¿´¶À¤È¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈZÀ¤Âå¤Î¸ÄÀ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ¤ë¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖUniiique¡×¤Ë½êÂ°¡£²»³Ú¡¦SNS¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼¡À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§https://uniiique.jp/talent/miyu-kaneko/
³ÆSNS¡§https://kanekomiyu.lnk.to/ArtistPage
TikTok: https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu
Instagram¡§https://www.instagram.com/kaneko_miyu0813/
X¡§https://twitter.com/kaneko_miyu
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kaneko_miyu
AuDee¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹AuDee¡Ê¥ªー¥Ç¥£ー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢JFN·ÏÎó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Èー¥¯¡£¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Þ¤Ç¡¢ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ°¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡ª