YouTubeクリエイター・だいにぐるーぷの人気企画6作品を2025年9月17日（水）より配信決定『Not Found』、『世界滅亡ドッキリ』、『1週間逃亡生活-東京編-』などを配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気YouTubeクリエイター集団・だいにぐるーぷの代表企画6作品を、2025年9月17日（水）より配信を開始いたします。

だいにぐるーぷとは、中学の同級生で結成された5人組YouTuber。2025年9月時点でのメインチャンネルの登録者数は108万人。“アメリカ全土で1週間鬼ごっこ”や“無人島からの脱出”など、子供の頃に一度はやってみたかった壮大なスケールの企画や、『世界滅亡ドッキリ』、『冤罪 もし、殺人容疑で逮捕されたら』のような緻密に計算された構成とスケール感の大きさが特徴のドッキリ企画を配信し、そのクオリティの高さが多くの熱狂的ファンを集めています。

このたび「ABEMA」にて配信が決定したのは、秘密結社フリーメイソンへの勧誘から始まる“世界滅亡”をテーマにした超大型スケールのドッキリ企画『世界滅亡ドッキリ』、おびただしい数の心霊現象が目撃されているアメリカ史上最恐の心霊スポットでの過酷な体験を描いた『アメリカ最恐の心霊スポットで1週間生活してみた』、都市伝説雑誌「月刊ムー」に届けられた謎の人物を探してほしいという依頼、最初は半信半疑でいたずらと思われていた"人探し"が思わぬ方向へと発展していく『Not Found』、東京23区内のコインロッカーに隠された総額1,000万円を資金に逃げ回る5人の逃亡者を、捜査班に扮したメンバーの岩田さんがたった1人で追いかける、緊迫の攻防を描くサバイバル企画『1週間逃亡生活-東京編-』、過去だいにぐるーぷに所属していたメンバー・加藤に4年間かけて仕掛けた壮大なドッキリ企画、監視カメラ映像や遺留品、目撃証言などの状況証拠に追い詰められる中、無実の加藤さんが身に覚えのない罪を認めてしまうのかに迫る『冤罪 もし、殺人容疑で逮捕されたら』、「樹海に迷い込んだ者たちが暮らす村がある」という都市伝説・通称“樹海村”の所在地をとある情報筋から入手したメンバーが潜入取材を敢行、1週間の生活を通じてその真実を映し出す『樹海の奥地にある、少し不思議な村で1週間生活してみた。』の計6作品です。

さらに、だいにぐるーぷ公式サイトでPPV配信されていた8作品を一挙配信。ABEMAプレミアムなら全て視聴可能です。無料配信作品『Not Found』に関連する『Not Found -制作の記録-』や、『1週間逃亡生活-東京編-』の特別編『1週間逃亡生活 -逃亡者編-』、そして『賞金を手にした男に密着』など、制作の舞台裏や続編にあたる特別コンテンツをご覧いただけます。ぜひ併せてお楽しみください。

（※）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMA『だいにぐるーぷ』人気企画6作品 配信概要

2025年9月17日（水）配信開始

対象作品：

『世界滅亡ドッキリ』

配信URL：https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s20&eg=763-1_eg0(https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s20&eg=763-1_eg0)

『アメリカ最恐の心霊スポットで1週間生活してみた』

配信URL：https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s60&eg=763-1_eg0(https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s60&eg=763-1_eg0)

『Not Found』

配信URL：https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s30&eg=763-1_eg0(https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s30&eg=763-1_eg0)

『1週間逃亡生活-東京編-』

配信URL：https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s10&eg=763-1_eg0(https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s10&eg=763-1_eg0)

『冤罪 もし、殺人容疑で逮捕されたら』

配信URL：https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s50&eg=763-1_eg0(https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s50&eg=763-1_eg0)

『樹海の奥地にある、少し不思議な村で1週間生活してみた。』

配信URL：https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s40&eg=763-1_eg0(https://abema.tv/video/title/763-1?s=763-1_s40&eg=763-1_eg0)

■ABEMAプレミアム限定 『だいにぐるーぷ』PPVコンテンツ配信概要

2025年9月17日（水）配信開始

対象作品：

『1週間心霊スポット生活 -幻の7日目-』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s60_p100

『鬼畜スタッフの1週間』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s60_p110

『Not Found』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s30_p1

『Not Found -制作の記録-』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s30_p2

『1週間逃亡生活 -逃亡者編-』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s10_p7

『賞金を手にした男に密着』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s10_p8

『冤罪 -自白までの十日間と 判決翌日を監視した記録』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s50_p100

『加藤冤罪ドッキリ裏側大公開スペシャル』

配信URL：https://abema.tv/video/episode/763-1_s50_p110

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。