金子みゆの3rdシングル「モバイルバッテリー」が10月1日に配信決定！ネイル煌めくジャケ写を公開！初冠ラジオ番組「金子みゆ の INPUT30」がAuDeeで9月25日からスタート！

日本コロムビア株式会社

金子みゆのメジャーデビュー後3作目となるシングル「モバイルバッテリー」が10月1日(水)にデジタルリリースされることが決定した。

本作も金子みゆ自身が共作で作詞に参加しており、強がりな女の子が失恋の寂しさと戦いながらも、明日への一歩を明るく踏み出せるような軽快な楽曲に仕上がっている。

また、作曲/編曲を、アメリカの音楽大学で出会った仲間を中心に結成された、日本人4人による次世代型音楽プロデュースチーム・VIDA Hollywoodが担当。TikTokでも注目される彼らの、洗練されつつ耳にのこるサウンドの個性が存分に発揮された一曲となった。

金子みゆの楽曲史上初となるRAPパートでは、表題となる「モバイルバッテリー」という言葉を使った一言を、可愛らしく歌い上げる必聴のシーンも。

そして、金子本人が赤いネイルを煌めかせながらモバイルバッテリーを握りしめるジャケット写真も公開された。Y2Kのテイストが感じられるレトロでキュートな一枚となっている。

本日より、Apple Music・SpotifyでPre-add/Pre-saveを開始。楽曲を保存して当日の配信を楽しみに待とう。

写真とお揃いのステッカーがもらえる楽曲シェアキャンペーンやMVの作成も予定されているとのことなので、SNSにて続報をぜひチェックしてもらいたい。

さらに、9月25日(木)20時から初の冠ラジオ番組となる「金子みゆ の INPUT30」が音声配信プラットフォーム「AuDee」にてスタート。最新情報にマニアックな話題まで、金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、リスナーと一緒に勉強(インプット)していく。

記念すべき初回は映像付き生配信でお届けする予定。また、番組内にて新曲「モバイルバッテリー」が初オンエア！

一足先に楽曲を楽しもう。お便りも募集しているので、公式SNSからどしどし送ってほしい。

金子みゆは福岡で5年間アイドルとして活動し、2023年9月に卒業。現在はモデルや女優としてマルチに活動中。TikTokでのフォロワー数が220万人を超えるなどZ世代を中心に注目を集めるなか、現在放送中のスーパー戦隊シリーズ・50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で、エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」を担当。

また、7月から放送されているテレビアニメ『ブサメンガチファイター』のエンディングテーマに「絆創膏」が起用されている。今後の活動にも要注目だ。

【Preadd／Presaveリンクはこちら】

https://KanekoMiyu.lnk.to/mobilebattery_pre

【楽曲情報】

2025.10.01(Wed) Release

Digital Single 「モバイルバッテリー」

作詞 : 金子みゆ、北野りお、VIDA Hollywood

作曲 : VIDA Hollywood

編曲 : VIDA Hollywood

【AuDee 番組概要】

◇タイトル： 「金子みゆ の INPUT30」

◇番組内容：インフルエンサー、歌手、女優としても活躍する金子みゆが、初めて自分のラジオに挑戦！ラジオっていったい何をすればいいの？？といった基本から、最新情報にマニアックな話題まで金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、まだまだ知らないさまざまなことを、リスナーのみなさんといっしょに勉強(インプット)していく番組。

◇パーソナリティ：金子みゆ

◇配信日時：毎週木曜日20時に最新回を配信（初回配信は9月25日(木)）

◇番組サイト： https://audee.jp/program/show/300011784

◇メッセージフォーム： https://form.audee.jp/input30/message

◇番組ハッシュタグ：#みゆ30

◇番組メンバーシップサイト： https://kanekomiyu-input30.bitfan.id/

◇「番組メンバーシップ」にご登録いただくと、番組全編やアーカイブが視聴可能となります。

【Release一覧】

2025.01.20 Release

Major Debut Single「アタシのハートに降参ね」

・「アタシのハートに降参ね」配信URL： https://kanekomiyu.lnk.to/Heart

・「アタシのハートに降参ね」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/8rM9O6y_pKI

2025.03.19 Release

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー主題歌シングル

【50th Anniversary Limited Editon】

COCC-18271 \5,280

【通常盤】

COCC-18272 \1,430

エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」収録

・「ビリビリBe-lie-ving」配信URL： https://lnk.to/50ger

・「ビリビリBe-lie-ving」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/zqAUCdamjPE

2025.07.06 Release

2nd Single「絆創膏」

・「絆創膏」配信URL： kanekomiyu.lnk.to/bansoukou

・「絆創膏」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/0ffV3LTwH_0

＜テレビアニメ『ブサメンガチファイター』情報＞

(C)弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会

STAFF

原作：弘松 涼／漫画：上月ヲサム（月刊ビッグガンガン『ブサメンガチファイター』）

ノベライズ版 著作：弘松 涼（光文社ライトブックス『ブサメンガチファイター』）

監督：曽根利幸

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：松元美季

美術監督：松村良樹(スタジオPablo)

色彩設計：木村聡子

撮影監督：設楽 希(T2studio)

特効ディレクター：谷口久美子(チーム・タニグチ)

編集：黒澤雅之

音響監督：吉田光平

音楽：川崎 龍

音楽制作：日本コロムビア

プロデュース：EGG FIRM

アニメーション制作：WHITE FOX

CAST

吉岡しげる：諏訪部順一

聖華：稲垣 好

誠司：白石兼斗

リーズ：内田真礼

放送情報

TOKYO MX：7月6日より 毎週日曜 23:30～

サンテレビ ：7月6日より 毎週日曜 23:30～

BSフジ ：7月9日より 毎週水曜 24:30～

AT-X ：7月7日より 毎週月曜 23:00～

※リピート放送：毎週水曜 11：00～ ／ 毎週金曜 17：00～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

配信情報

dアニメストア：7月6日より 毎週日曜 24:00～

ほか各配信プラットフォームにて順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://busamen-gachi-fighter.com/

公式X：@busamen_gachi_f（ https://x.com/busamen_gachi_f ）

(C)弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会

【金子みゆ プロフィール】

福岡で5年間アイドルとして活動し、2023年9月に卒業。TikTokではフォロワー数220万人を超え、ダンスやコスプレ動画が大きな反響を呼び、「日本一TikTokフォロワーの多いアイドル」として一躍注目を集める。

2024年、ソロアーティストとしての活動を本格的にスタート。SNSで培った感性と高い表現力を活かし、独自の音楽世界を展開。

2025年1月には、日本コロムビアよりメジャーデビュー。スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のエンディングテーマを担当し、アーティストとしての活躍の幅を広げている。

“Z世代の個性とトレンドを創る”を掲げるタレントプロダクション「Uniiique」に所属。音楽・SNS・ファッションなど多方面で影響力を発揮し、次世代を代表するアイコンとして注目を集めている。

オフィシャルHP： https://uniiique.jp/talent/miyu-kaneko/

各SNS： https://kanekomiyu.lnk.to/ArtistPage

TikTok： https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu

Instagram： https://www.instagram.com/kaneko_miyu0813/

X：https： //twitter.com/kaneko_miyu

YouTube： https://www.youtube.com/@kaneko_miyu