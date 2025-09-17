＜　デタリキZ 特別防衛局隊員の日常　＞「デタリキZ」キャラクターデザイン八重樫南先生、美王院時女(ときめ)参戦！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ DMM GAME PLAYERで配信中のRPGゲーム『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』にて、八重樫南先生キャラクターデザインの新メンバー「美王院 時女(びおういん ときめ)」が登場、登場記念のキャンペーン＆イベント開催をお知らせいたします。

【クリエイターズコラボ 八重樫南キャラクターデザイン新メンバー：美王院 時女】

人気イラストレーター八重樫南先生デザインの新メンバー「美王院 時女(びおういん ときめ）」参戦！

奇天烈なナース服に身を包んだ爆乳お姉さん。名門・美王院家の次期当主でもある時女は恋には意外に一途で尽くしたがりのいじりたがり、乞うご期待です！

【キャンペーン＆イベント開催期間】

2025/9/18（木）0時 ～ 2025/10/1（水）11時59分

【美王院 時女登場記念キャンペーン＆イベント概要】

・時女参戦！クリエイターズコラボ＆ラブリーガールガチャ開催！

・婿殿歓迎セクシーナースと愛の逃避行-お嬢様と全裸男II-釣りイベント開催！

・美王院時女参戦記念ログインボーナス！

・最大50連無料ガチャ同時開催中！

※各イベントの開催日程はゲーム内お知らせにてご確認ください

▼美王院時女SSR＋コスプレ：アヴァンギャルド(ハート)ナース+

▼賽乃木イチゴSSR＋コスプレ：シフクナ(ハート)モメント+

▼婿殿歓迎セクシーナースと愛の逃避行-お嬢様と全裸男II-釣りイベント

▼最大50連！秋の夜長の毎日無料5連ガチャ

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」公式

【デタリキ公式サイト】

https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html

【DMM GAMES版ゲームページ】

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/

【公式Xアカウント】

https://x.com/Detariki

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAME PLAYERで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！

▼プロモーションムービー公開中！

https://youtu.be/cUPmQcQuzEw

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／DMM GAMESストア／DMM GAME PLAYER

