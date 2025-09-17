とぅーし（from REAL AKIBA BOYZ）、11月15日 シンガーとしての初ワンマン『FIRST VOICE』新情報を解禁！ソロアーティスト写真＆キービジュアルを初公開、チケット情報も発表！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属の とぅーし が、 “歌唱によるバンド編成でのワンマンライブ”「とぅーし ONEMAN LIVE “FIRST VOICE”」の最新情報を発表しました。

今回解禁となったのは、ソロアーティスト写真と公演キービジュアル、さらにチケット販売情報。

シンガーとして新たな挑戦をスタートさせる彼の姿を象徴するビジュアルに仕上がっており、保護者（RABファンの総称）はもちろん、幅広い方に注目いただきたい内容となっています。

REAL AKIBA BOYZ、RAB ESPICEでの活動と並行しつつ、シンガーとして大きな一歩を踏み出す今回のワンマンライブ。

とぅーし本人からのコメントも到着しており、新たな挑戦にかける想いを自らの言葉で語っています。

とぅーし コメント

「ダンスをきっかけにREAL AKIBA BOYZの一員として活動を始めてから約6年が経ちました。

その間、多くのライブや経験を重ねてきましたが、昨年の公演中に怪我をして一時的に活動を休止することとなりました。

これまで、メンバーや応援してくださる皆さんの支えがあったからこそ、ここまで歩んでくることができました。

この期間を通して、ずっと夢だった“歌”の活動に挑戦する機会をいただき、この一年間、全力で取り組んできました。

そのさらなる一歩として、人生で初めての単独ライブ『とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”』を開催します！

歌うことはまだ新しい挑戦ですが、これまで抱いてきた想いをすべてこのステージに込め、全力で声にして届けます。

ぜひ会場にお越しください。どうぞよろしくお願いいたします。」

公演概要

とぅーし ONEMAN LIVE “FIRST VOICE”

日程：2025年11月15日（土）

会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

https://pleasure-pleasure.jp/access/

時間：

昼の部：開場 12:30 / 開演 13:30

夜の部：開場 17:30 / 開演 18:30

※S席限定で終演後に特典会を実施

チケット料金：

S席：25,300円（税込）

A席：15,400円（税込）

B席：5,500円（税込）

※入場時、別途ドリンク代600円

チケットHP一次抽選先行受付期間：

2025年9月21日（日）19:00 ～ 10月1日（水）23:59

※受付URLおよび座席図は、受付開始前にREAL AKIBA BOYZ公式サイト・SNSにて公開予定

販売プレイガイド：ローソンチケット

特典内容

S席：ミニライブ＋グッズ特典（サイン＆お渡し会）付き／最前エリアで観覧

A席：サイン入りグッズ特典付き／1F・2F前方エリアで観覧可能

※特典グッズは限定カットのブロマイドを予定

とぅーし プロフィール

沖縄の芸術大学卒業。2019年、REAL AKIBA BOYZ加入。フルボディタットという珍しいダンススタイルと、その類まれなる芸術センスをいかし、REAL AKIBA BOYZの新メンバーオーディション内での動画審査では、オーディション用の新設アカウントでの投稿ながらわずか2週間で8万再生と、他の候補生に圧倒的な差を見せつけての加入決定となった。

沖縄出身ならではの、のほほんとしたマイペースキャラ。

2023年には タットの全国大会「ARMS」にて優勝し、 日本一の称号を得る。

＜SNS＞

X：

https://x.com/RAB_TUSSY/

Instagram：

https://www.instagram.com/rab.tussy/

REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE～ 僕らのマスターピース ～

2025年10月4日(土)

場所：東京体育館

開場 15:30 開演16:30

■チケット受付

一般発売

受付URL： https://l-tike.com/rab/

詳細

年齢制限：

※3歳以上チケット必要 /営利目的の転売禁止

出演：

REAL AKIBA BOYZ / REAL AKIBA BAND

備考：

【過保護席チケット】\110,000（税込）

★観覧について

・入場最優先

・過保護席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧

※エリア図を参照ください

★特典

・リハーサル見学権

・終演後お礼動画配布(終演後配布)

・オンライン打ち上げ参加権（後日開催）

・RABメンバー打ち上げ模様の配信視聴権（後日開催）

・限定Tシャツ

・スペシャルアクリルブロック

・体育館開催記念座布団

・メンバー全員のサイン色紙（1枚）

特典は当日お渡し予定です。

※当日お越しになれなくなってしまった方は後日配送の対応をいたしますのでご案内をお待ちください

※必ず連絡のつくメールアドレスにてお申込みください

※メールアドレスでの連絡が取れない場合、対応いたしかねる場合がございます

お問い合わせ：info@meteora-st.jp

【VIP席チケット】\33,000（税込）

★観覧について

・VIP席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧

※エリア図を参照ください

★特典付き

・限定Tシャツ

・記念座布団

【A席チケット】\8,800（税込）

【B席チケット】\6,600（税込）

【UNDER18(B席)チケット】\3,300（税込）

※座席エリアは、B席エリアとなります。

※UNDER18チケットをご購入の方は必ず当日年齢の確認ができる身分証明書をご持参ください。

当日年齢確認させていただきます。

受付URL

https://l-tike.com/rab/

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4136

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全１４曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリースを予定。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/