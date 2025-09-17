【ルイ・ヴィトン】メンズ・コレクション「LV FALL」より新作バッグとレザーグッズを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、英国のテーラリングとアメリカのカレッジスタイルを融合させ、アイビーリーグの魅力を再解釈したメンズ・コレクション「LV FALL」より、ラインが際立つモノグラム・ヘリテージ キャンバスを使用した、スタイリッシュなシティバッグ「キーポル・バンドリエール 25」や、スマートで機能的なカードケース「ポルト カルト・マグネット」、モノグラム・キャンバスにテキスタイルライニングとゴールドカラーの金具をあしらい、ミニチュアのラグビーボールを模った「ポシェット・ボール クレ」、モノグラム・パターンの甲羅とグリーン＆イエローのレザーでカメを表現した、ファレル・ウィリアムスのお気に入り「LV タートル・ウェアラブル ウォレット」などの、新作バッグとレザーグッズを発売しました。

モノグラム・ヘリテージ キャンバスに、ブルーのレザートリミングとサフランカラーのテキスタイルライニングを合わせた「ボスフォール・ウェアラブル ウォレット」。端正な佇まいと実用性を兼ね備えたアイテムです。広々としたメインコンパートメントと前面のファスナー式ポケットは、普段の必需品を収納するのに最適。コントラストを効かせたステッチがクラフツマンシップを際立たせ、調節可能なストラップで肩掛けや手持ちでも楽しめます。

製品名：ボスフォール・ウェアラブル ウォレット

価格：312,400円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 19 x H 12 x D 7 cm

ラインが際立つモノグラム・ヘリテージ キャンバスを使用した、スタイリッシュなシティバッグ「キーポル・バンドリエール 25」。コントラストを効かせたステッチで囲んだネームタグが、サイドバンドやトップハンドルと美しく調和します。ファレル・ウィリアムスが手掛けた「Marque L. Vuitton Deposee」のエンブレムは、メゾンのダミエ・パターンから着想を得たもの。取外し可能なストライプ入りのストラップで肩掛けも楽しめます。

製品名：キーポル・バンドリエール 25

価格：416,900円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 25 x H 15 x D 11 cm

ストライプのモノグラム・ヘリテージ キャンバスやブルーのレザートリミング、スポーティなストライプのストラップでダイナミックなエッジを加えた「トリオ・メッセンジャー」。メインポーチ、ファスナー付きフロントポケット、コインパースの3つからなり、スタイリッシュなパズルのように着脱できます。すべてのパーツにサフランカラーのテキスタイルライニングを施し、ミックス＆マッチを楽しめるこの万能なバッグに大胆でポップな印象を添えました。

製品名：トリオ・メッセンジャー

価格：475,200円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 25 x H 18.5 x D 7 cm

バイカラーのモノグラム・ヘリテージ キャンバスをレザートリミングで引き立てた「ラッシュ・バムバッグ」。メインコンパートメントとフロントポケットに配されたゴールドカラーのファスナーや、前面の歴史ある「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャーがラグジュアリーなタッチを添えます。サフランカラーのテキスタイルライニングをあしらい、調節可能なストラップで多彩な持ち方を楽しめるアイテム。

製品名：ラッシュ・バムバッグ

価格：374,000円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 30 x H 15 x D 8 cm

カラーのモノグラム・ヘリテージ キャンバスに、アンティーク調のゴールドカラーのバックルを配した「サッチェル・メッセンジャー」。ビジネスシーンやレジャーでも活躍する、毎日使える収納力抜群のアイテムです。サフランカラーのテキスタイルライニングを施した内装にはパッド付きのノートパソコン用コンパートメント、前面には整理しやすい2つのポケットを備えています。歴史ある「Marque L. Vuitton Deposee」エンブレムでシグネチャーを添えました。

製品名：サッチェル・メッセンジャー

価格：513,700円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 35.5 x H 24 x D 12 cm

ストライプのモノグラム・ヘリテージ キャンバスにブルーのレザートリミングを施した、実用的で小ぶりな「アヴェニュー・スリングバッグ PM」。ファスナー式メインコンパートメントやサフランカラーのテキスタイルライニング、使い勝手のよいファスナー付きフロントポケットをあしらったクロスボディバッグです。バッグ上部のストラップとの接続部分には小物を収納できる三角形のポケットを備えています。

製品名：アヴェニュー・スリングバッグ PM

価格：367,400円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 16 x H 33 x D 5.7 cm

ストライプ入りのモノグラム・ヘリテージ キャンバスが際立つ、コンパクトでありながらも機能的な「ポルトフォイユ・スレンダー」。前面下のコーナーには、ファレル・ウィリアムスが讃える「Marque L. Vuitton Deposee」エンブレムのディテールをあしらいました。サフランカラーのレザーライニングを施した内装は8つのカードスロットと紙幣用コンパートメントを備えています。大抵のポケットにすっきり収まるデザイン。

製品名：ポルトフォイユ・スレンダー

価格：90,200円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 2 cm

ストライプ入りのモノグラム・ヘリテージ キャンバスの控えめなエレガンスと洗練されたシンプルさが際立つ、魅力的なカードケース「ポルト カルト・スリム」。スナップボタンを外すと、名刺やクレジットカード、交通系ICカードなどを収納できる4つのスロットが現れます。ファレル・ウィリアムスが歴史あるダミエ・パターンから再解釈した「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャーをアクセントに添えました。

製品名：カードケース ポルト カルト・スリム

価格：61,600円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 10.6 x H 7.3 x D 1 cm

ストライプ入りのモノグラム・ヘリテージ キャンバスを使用したカードケース「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。洗練されたデザインを、ファレル・ウィリアムスがメゾンのダミエ・パターンから着想を得て再構築した「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャーが引き立てます。サフランカラーのレザーライニングを施した内装には3つのカードスロットと5つのポケットを、外装には実用的なポケットを配しました。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：75,900円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 8 x H 11 x D 1 cm

ストライプのモノグラム・ヘリテージ キャンバスにレザーを組み合わせた、スマートで機能的なカードケース「ポルト カルト・マグネット」。特徴ある「V」シェイプのカードスロットが洗練された印象を添え、一体型のマグネットによりMagSafe対応のスマートフォンにシームレスに取付けられます。エレガンスとデイリー使用の実用性を兼ね備えたアイテム。

製品名：ポルト カルト・マグネット

価格：64,900円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 6.5 x H 9.5 x D 0.5 cm

モノグラム・モチーフをプリントしたしなやかなレザーを使用し、ラグビーボールを模った「クラッチ・ラグビー」。フロントにデボス加工のコートオブアームズ(紋章)と2つのゴールドカラーのファスナー引き手を配し、洗練された外観を引き立てました。メゾンの卓越した革製品製造技術を駆使し、彫刻的なフォルムを保ちながらも中身を取出しやすいデザイン。取外し＆調節可能なリストストラップでさまざまな持ち方を楽しめます。

製品名：クラッチ・ラグビー

価格：731,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 30 x H 19 x D 14 cm

モノグラム・キャンバスにテキスタイルライニングとゴールドカラーの金具をあしらった「ポシェット・ボール クレ」。ミニチュアのラグビーボールを模った一品です。アイコニックなモノグラムに加え、コートオブアームズ(紋章)が特徴。カラビナスタイルのフックにより、バッグはもちろん、服にさえも取付けることができる、プレイフルでありながらも実用的なステートメントアイテムです。

製品名：ポシェット・ボール クレ

価格：118,800円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 14 x H 6 x D 4.5 cm

モノグラム・パターンの甲羅とグリーン＆イエローのレザーでカメを表現した、ファレル・ウィリアムスのお気に入り「LV タートル・ウェアラブル ウォレット」。彼のカジュアルな美学を反映したクロスボディバッグはスマートフォンを入れるのにぴったりなサイズです。取外し＆調節可能なストラップにより多彩な持ち方を楽しめる、陽気さと機能性を兼ね備えたステートメントアイテム。

製品名：LV タートル・ウェアラブル ウォレット

価格：476,300円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 15 x H 23 x D 4.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。