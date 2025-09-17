『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』参加者のサイファーミュージックビデオ8種を公開！圧巻の表現力と強烈なラップで視線を釘付けに

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月16日（木）より日韓同時・国内独占配信するMnetの日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）について、参加者たちの力強い意気込みが伝わる8種類のサイファーミュージックビデオを公開いたしました。

(C)Mnet

参加者たちがラップを披露する8種類のサイファーミュージックビデオには、「Celebrity」、「ESCAPE THE SCHOOL」、「SELF-STYLING」、「FREE YOUTH」という4つのコンセプトのもと、日韓チームに分かれた参加者たちの個性と多彩な魅力が収められています。

学校、レッドカーペット、記者会見場などを舞台に、スポーティーな感性からシックなムードまで、自由自在な表現力を披露。参加者自らがラップの歌詞制作や振付を手がけるなど、卓越したプロデュース能力も発揮しています。同じコンセプトを日本と韓国、それぞれの参加者がどう表現するのか。その似ているようで異なるアプローチの違いを楽しめるのも、本映像の大きな見どころです。

参加者たちの純粋な情熱とパワフルなラップパフォーマンスは、次世代のヒップホップガールズグループを担う“原石”誕生への期待を一層高めます。『HIP POP Princess』制作陣は「見れば見るほど引き込まれる、加工されていない“生”のエネルギーがあります。ユニークな魅力と覇気に満ちた参加者たちに、ぜひご期待ください」とコメントしました。

【サイファーミュージックビデオ】

- Group Cypher MV ＜Celebrity＞ | KOREA

https://youtu.be/tZ7t_jtWzFI

- Group Cypher MV ＜ESCAPE THE SCHOOL＞ | KOREA

https://youtu.be/TcuEtXFzAJ4

- Group Cypher MV ＜SELF-STYLING＞ | KOREA

https://youtu.be/gxIaN2Rt_qs

- Group Cypher MV ＜FREE YOUTH＞ | KOREA

https://youtu.be/5LtbxyE8R28

- Group Cypher MV ＜Celebrity＞ | JAPAN

https://youtu.be/C8Wg9hMdcdA

- Group Cypher MV ＜ESCAPE THE SCHOOL＞ | JAPAN

https://youtu.be/QIxG0Y2hg-g

- Group Cypher MV ＜SELF-STYLING＞ | JAPAN

https://youtu.be/EGN-TGVA5eY

- Group Cypher MV ＜Free Youth＞ | JAPAN

https://youtu.be/Jbe71E5h1aQ

ヒップホップ、K-POP、J-POPなど、それぞれ異なるアイデンティティを持つ参加者たちが言語や文化、世代の壁を越えて挑戦する韓合同制作・ヒップホップガールズグループプロジェクト『HIP POP Princess』。番組には、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）といった各界トップクラスのメインプロデューサー陣が集結します。U-NEXTでは、10月16日（木）21時50分より独占配信いたします。ぜひごご覧ください。

(C)Mnet『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』

配信開始日：2025年10月16日（木）21:50 ※毎週木曜最新話配信

配信情報：U-NEXT／見放題（国内独占配信）／日本語字幕つき

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年7月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。