結成5周年を迎えるボーイズグループ「ORβIT」が“ROAR”をテーマにAWAでプレイリストを公開

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、今年11月に結成5周年を迎えるボーイズグループ「ORβIT」が、“ROAR”をテーマに楽曲をセレクトしたプレイリストを公開いたしました。

今回公開されたプレイリストは2ndアルバム「ROAR」の配信開始を記念して作成されたもので、アルバムのタイトルにもある“ROAR”（感情の爆発）をテーマに楽曲がセレクトされています。自身の2ndアルバムに収録されている「TOO LOUD」をはじめ、韓国ヒップホップシーンで存在感を放つラッパーSuperbeeの代表曲「superbeewhy」やYOONDONGとYUGOユニット曲「chocolate」など、感情を爆発させる楽曲たちが詰まっています。ぜひ、ORβITの2ndアルバムとプレイリストをお楽しみください。

■『Selected by ORβIT：ROARな楽曲』

01. TOO LOUD / ORβIT

02. Never Enough / 安藤誠明

03. DADADA / ORβIT

04. RIDE ON / TOMO&YUGO

05. superbeewhy / Superbee

06. chocolate / YOONDONG&YUGO

07. drowing / woodz

08. HUFF! / YOUNGHOON&SHUNYA

09. no more cry / D-51

10. Our gravity / ORβIT

11. FUN / ORβIT

12. UPPERSIDE / ORβIT

13. Panorama / ORβIT

14. 和音(Chord) / ORβIT

15. renegades / one ok rock

16. ENCORE / ORβIT

▼プレイリストURL

https://mf.awa.fm/42hKHIV



■ORβIT

YOUNGHOON（ヨンフン）、YOONDONG（ユンドン）、TOMO（トモ）、SHUNYA（シュンヤ）、YUGO（ユウゴ）の5名による日本の日韓合同男性アイドルグループ

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・ファンマーケティング株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億4,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE（ラウンジ）」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

