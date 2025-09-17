【2025年 GMO顧客満足度ランキング】結婚式場情報サイトの総合ランキング1位はゼクシィ【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI 略称：GMO-R&AI）は、2025年9月17日に同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」において、2025年の「結婚式場情報サイト」（※1）カテゴリのランキング結果を公開し、総合ランキングでは、ゼクシィが1位に輝きました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しています。情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）結婚式場に関する情報を掲載し、サイト経由でブライダルフェアや式場見学の予約ができるサービスを「結婚式場情報サイト」と定義しています。

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：614名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は50名以上

・調査期間：2025年7月3日～2025年8月12日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18～84歳

‐地域：全国

‐条件：過去5年以内に自分の挙式・披露宴のために結婚式場情報サイトを利用し、式場見学または

ブライダルフェアの予約を行った人

・調査企業・サービス数：8（※2）

・定義：結婚式場に関する情報を掲載し、サイトを経由してブライダルフェアや式場見学の予約

ができるサービス

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「結婚式場情報サイト」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/wedding-site_2025/

■総合ランキング（上位3位）

「結婚式場情報サイト」カテゴリの総合ランキングでは、ゼクシィが1位に輝きました。利用者からの推奨理由としては、次のような声が寄せられています。結婚式場および結婚準備に関する情報量の豊富さ、実際に挙式した方の口コミが充実していることによる安心感、見学や成約における特典のお得感などが支持されました。

・「たくさんの結婚式場が掲載されているため、幅広い情報が得られる。過去の花嫁の口コミも豊富なのでとても参考になる。」（20代 女性）

・「結婚式場の外観、内装や料理など、こと細かに見ることができるのがとても良かったです。」（30代 女性）

・「ゼクシィは結婚準備の初歩的な情報から、段階を進めていく中での具体的な情報がたくさん掲載されており、大変参考になった。」（20代 女性）

・「口コミ投稿が充実していて参考になったことと、式場見学の特典をたくさん受けられたのでおすすめです。」（30代 女性）

2位のみんなのウェディングについては、サイトの見やすさや操作性に加え、見積書・請求書の画像が掲載されており、具体的な費用内訳が確認できる点などを評価する声が多く寄せられました。

3位のマイナビウエディングについては、情報量やお得感のほか、予約管理のしやすさや費用シミュレーションなどの利便性を支持する声が寄せられました。



※読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

■項目別ランキング（上位3位）

6つの項目別ランキングでは、「サイトの使いやすさ」「検索機能」「式場情報の充実度」「予約のしやすさ」「結婚準備情報」「特典・キャンペーン」の全項目でゼクシィが1位を獲得しました。ユーザーの利便性と信頼性を裏付ける結果となりました。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】「結婚式場情報サイト」を選ぶ際に重視するポイント

「結婚式場情報サイト」を選ぶ際に重視するポイントについて、各項目を10段階で評価する形式で調査したところ、男女ともに各項目間で大きな差は見られず、ほぼ同水準で重要視されていることが明らかになりました。一方、男女差に着目すると、女性はすべての項目で男性を上回り、全体として女性の方が結婚式場情報サイトに対する期待や関心が高い傾向がうかがえます。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

（※3）2025年8月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年8月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリサーチ&AI株式会社

国内営業部 平田・白取

TEL：03-5459-5565

E-mail：gmo-cs@gmo-research.ai

【GMOリサーチ&AI株式会社】（URL：https://gmo-research.ai/(https://gmo-research.ai/)）

会社名 GMOリサーチ&AI株式会社（東証グロース市場 証券コード：3695）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大

事業内容 インターネットリサーチ事業

資本金 2億9,903万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

