低山のスペシャリストが選んだ、一度は歩きたい名低山62コース！ 『絶景低山コースガイド 関東周辺』を刊行

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『絶景低山コースガイド 関東周辺』を2025年9月17日に刊行いたしました。

近年、低山登山を楽しむ人が増えています。低山には、秀麗な富士山の姿や四季の移ろい、麓の町並み、美しい海岸線など、低山だからこそ見ることができる絶景があります。本書では首都圏から日帰りできる選りすぐりの低山コースを、「富士山の見える山」「パノラマ展望の山」「海を望む山」「美景・奇景の山」という4つのテーマに分けて62本紹介しています。

各コースには、歩行時間、歩行距離、累積標高差が明記されており、体力に合わせた計画が立てられます。また、「体力度」「技術度」が3段階で示されているので、初心者から経験者まで、自分に合ったレベルの山を選べます。登山適期のほか、花や紅葉の見頃も掲載していてベストシーズンを見つけるのに最適なガイドブックです。

■本書掲載のコース

【富士山の見える山】

富士五湖周辺の山々や、東京・神奈川・山梨・千葉から富士山を望むコースを掲載。湖越しに見える富士や雪を頂いた富士など、さまざまな表情の富士山に出会える富士山展望のコースです。

大岳山、高尾山～景信山、鉄砲木ノ頭、吾妻山、檜洞丸～犬越路、丸岳、芦ノ湖西岸歩道、金時山、大野山、御殿山、烏場山、高川山、思親山、鳥ノ胸山、三ツ峠山、中藤山～破風山、九鬼山、雁ヶ腹摺山、三方分山、毛無山、大平山、百蔵山、新倉山、甘利山

【パノラマ展望の山】

関東平野を見下ろす筑波山や、八ヶ岳まで見渡せる丸山など、麓の街並みや憧れの高峰を見はるかす大パノラマが楽しめるコースを集めました。

筑波山、宝篋山、男体山、大小山、三毳山、大鐘原ヶ岳、稲含山、柏木山、丸山、皆野アルプス、日和田山、天覧山～多峯主山、赤ぼっこ、陣馬山、高取山～仏果山、大山、伊予ヶ岳～富山、中山

【海を望む山】

太平洋を一望できる日立アルプスや吾妻山など、開放感あふれる海展望コースを紹介しています。

日立アルプス、八丈富士、天上山、仙元山、大楠山、高松山、湘南アルプス、幕山、魚見塚、天神山、鋸山

【美景・奇景の山】

独特の岩場や火山、歴史が刻まれた景観など、ここにしかない絶景を楽しみ、ダイナミックな地形を味わえる山々を収録しています。

中倉山～沢入山、相馬岳、立岩、鹿岳、岩櫃山、武甲山、三原山、大福山、岩殿山

■書誌情報

書名：『絶景低山コースガイド 関東周辺』

発売日：2025年9月17日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

仕様：A5判並製／オールカラー／144ページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2825183220.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

