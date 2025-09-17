“家庭のごはんをより手軽に、さらにおいしく” そんな思いを込めたびん詰め調味料のブランド「あたらしい日常料理 ふじわら」を手がける、料理家・藤原奈緒さんの初めての書籍『あたらしい日常、料理』発売
インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『あたらしい日常、料理』（藤原奈緒著）を発売しました。
毎日疲れている人、仕事や育児に頑張っている人、何か料理をしたいけれど気力がない人。そんな人たちに、料理をするのが楽しくなって、自分を助けてくれるごはんの話をお届けします。本書では、「あたらしい日常料理 ふじわら」のびん詰めの人気商品「納豆辣油」のレシピを初公開！東京から北海道と千葉へ。二拠点生活を始めるまでの日常と料理を綴りました。
わたしにとって料理は、食べられる花火のようなもの。
作っても、消えてしまう。だから何度でも、自由に作ることができる。
ときに面倒で、失敗もする。だけど、まぁ、やり直せる。
元気な素材といい調味料があれば、おいしいもを作るのはけっこう簡単。うまくいけば、自分や誰かを喜ばせることもできる。
人生はときにとてもハードだけど、自分で自分の食べたいものが作れたら、きっと、だいたい大丈夫。
（「はじめに」より）
藤原さんの日常と料理には「毎日違うものを作らなくていい」「残りものでおいしいごはんを」「地元の野菜に頼る」「ていねいに作るとおいしい時間が長い」など、今よりもっとラクに、楽しく料理ができるようになる知恵とレシピが詰まっています。
【内容】
◎はる
レモンとしらす、海苔のおすし
ブロッコリーとしめじの味噌汁
しめじと白菜のしゅうまい
キャベツと煎り大豆のスープ
一期一会ラーメン
鯛のスープ
◎なつ
かつおのたたき
麻婆豆腐
モロヘイヤ／ハーブのかき揚げ
かれいの煮つけ
万能にらだれ
納豆辣油焼きそば
◎あき
たらと残り野菜のスープカレー
さっと煮おでん
小松菜とお揚げのナンプラー炒め
豚肉と野菜のせいろ蒸し
おむすび
旬のかんきつで作るぽんず
◎ふゆ
にんじんフリット
たらと白い野菜のチャウダー
にんにくとたまねぎのパスタ
長芋、ゆりね、梅干しのスープ
なめこおろし鍋
じゃがいものニョッキ バターときのこのソース
◎特別ページ たれレシピ
納豆辣油、たまねぎドレッシング、レモン塩、めんつゆ
【著者プロフィール】
藤原奈緒 Nao Fujiwara
料理家 エッセイスト
Cooking heals yourself. “料理は自分の手で自分を幸せにできるツール”という考えのもと、商品開発やレシピ提案、教室などを手がける。「あたらしい日常料理 ふじわら」主宰。2025年より北海道と千葉の2拠点生活をスタート。本書がはじめての著書となる。
Instagram @nichijyoryori_fujiwara
【書誌情報】
書名：あたらしい日常、料理
発売日：2025年9月17日
著者：藤原奈緒
価格：1,980円（本体1,800円＋税10%）
ISBN：978-4-635-45081-2
商品情報ページ：https://www.yamakei.co.jp/products/2824450810.html
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6859-9d58ebc765a29e2d628d2abbc4f39eca.pdf