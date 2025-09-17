“家庭のごはんをより手軽に、さらにおいしく” そんな思いを込めたびん詰め調味料のブランド「あたらしい日常料理 ふじわら」を手がける、料理家・藤原奈緒さんの初めての書籍『あたらしい日常、料理』発売

株式会社山と溪谷社は、『あたらしい日常、料理』（藤原奈緒著）を発売しました。






毎日疲れている人、仕事や育児に頑張っている人、何か料理をしたいけれど気力がない人。そんな人たちに、料理をするのが楽しくなって、自分を助けてくれるごはんの話をお届けします。本書では、「あたらしい日常料理 ふじわら」のびん詰めの人気商品「納豆辣油」のレシピを初公開！東京から北海道と千葉へ。二拠点生活を始めるまでの日常と料理を綴りました。



わたしにとって料理は、食べられる花火のようなもの。


作っても、消えてしまう。だから何度でも、自由に作ることができる。


ときに面倒で、失敗もする。だけど、まぁ、やり直せる。


元気な素材といい調味料があれば、おいしいもを作るのはけっこう簡単。うまくいけば、自分や誰かを喜ばせることもできる。


人生はときにとてもハードだけど、自分で自分の食べたいものが作れたら、きっと、だいたい大丈夫。


（「はじめに」より）





藤原さんの日常と料理には「毎日違うものを作らなくていい」「残りものでおいしいごはんを」「地元の野菜に頼る」「ていねいに作るとおいしい時間が長い」など、今よりもっとラクに、楽しく料理ができるようになる知恵とレシピが詰まっています。






【内容】


◎はる


レモンとしらす、海苔のおすし


ブロッコリーとしめじの味噌汁


しめじと白菜のしゅうまい


キャベツと煎り大豆のスープ


一期一会ラーメン


鯛のスープ



◎なつ


かつおのたたき


麻婆豆腐


モロヘイヤ／ハーブのかき揚げ


かれいの煮つけ


万能にらだれ


納豆辣油焼きそば



◎あき


たらと残り野菜のスープカレー


さっと煮おでん


小松菜とお揚げのナンプラー炒め


豚肉と野菜のせいろ蒸し


おむすび


旬のかんきつで作るぽんず



◎ふゆ


にんじんフリット


たらと白い野菜のチャウダー


にんにくとたまねぎのパスタ


長芋、ゆりね、梅干しのスープ


なめこおろし鍋


じゃがいものニョッキ バターときのこのソース



◎特別ページ　たれレシピ


納豆辣油、たまねぎドレッシング、レモン塩、めんつゆ




【著者プロフィール】


藤原奈緒　Nao Fujiwara


料理家　エッセイスト


Cooking heals yourself. “料理は自分の手で自分を幸せにできるツール”という考えのもと、商品開発やレシピ提案、教室などを手がける。「あたらしい日常料理 ふじわら」主宰。2025年より北海道と千葉の2拠点生活をスタート。本書がはじめての著書となる。


Instagram @nichijyoryori_fujiwara




【書誌情報】


書名：あたらしい日常、料理


発売日：2025年9月17日


著者：藤原奈緒


価格：1,980円（本体1,800円＋税10%）


ISBN：978-4-635-45081-2


商品情報ページ：https://www.yamakei.co.jp/products/2824450810.html



