“家庭のごはんをより手軽に、さらにおいしく” そんな思いを込めたびん詰め調味料のブランド「あたらしい日常料理 ふじわら」を手がける、料理家・藤原奈緒さんの初めての書籍『あたらしい日常、料理』発売

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『あたらしい日常、料理』（藤原奈緒著）を発売しました。

毎日疲れている人、仕事や育児に頑張っている人、何か料理をしたいけれど気力がない人。そんな人たちに、料理をするのが楽しくなって、自分を助けてくれるごはんの話をお届けします。本書では、「あたらしい日常料理 ふじわら」のびん詰めの人気商品「納豆辣油」のレシピを初公開！東京から北海道と千葉へ。二拠点生活を始めるまでの日常と料理を綴りました。

わたしにとって料理は、食べられる花火のようなもの。

作っても、消えてしまう。だから何度でも、自由に作ることができる。

ときに面倒で、失敗もする。だけど、まぁ、やり直せる。

元気な素材といい調味料があれば、おいしいもを作るのはけっこう簡単。うまくいけば、自分や誰かを喜ばせることもできる。

人生はときにとてもハードだけど、自分で自分の食べたいものが作れたら、きっと、だいたい大丈夫。

（「はじめに」より）

藤原さんの日常と料理には「毎日違うものを作らなくていい」「残りものでおいしいごはんを」「地元の野菜に頼る」「ていねいに作るとおいしい時間が長い」など、今よりもっとラクに、楽しく料理ができるようになる知恵とレシピが詰まっています。

【内容】

◎はる

レモンとしらす、海苔のおすし

ブロッコリーとしめじの味噌汁

しめじと白菜のしゅうまい

キャベツと煎り大豆のスープ

一期一会ラーメン

鯛のスープ

◎なつ

かつおのたたき

麻婆豆腐

モロヘイヤ／ハーブのかき揚げ

かれいの煮つけ

万能にらだれ

納豆辣油焼きそば

◎あき

たらと残り野菜のスープカレー

さっと煮おでん

小松菜とお揚げのナンプラー炒め

豚肉と野菜のせいろ蒸し

おむすび

旬のかんきつで作るぽんず

◎ふゆ

にんじんフリット

たらと白い野菜のチャウダー

にんにくとたまねぎのパスタ

長芋、ゆりね、梅干しのスープ

なめこおろし鍋

じゃがいものニョッキ バターときのこのソース

◎特別ページ たれレシピ

納豆辣油、たまねぎドレッシング、レモン塩、めんつゆ

【著者プロフィール】

藤原奈緒 Nao Fujiwara

料理家 エッセイスト

Cooking heals yourself. “料理は自分の手で自分を幸せにできるツール”という考えのもと、商品開発やレシピ提案、教室などを手がける。「あたらしい日常料理 ふじわら」主宰。2025年より北海道と千葉の2拠点生活をスタート。本書がはじめての著書となる。

Instagram @nichijyoryori_fujiwara

【書誌情報】

書名：あたらしい日常、料理

発売日：2025年9月17日

著者：藤原奈緒

価格：1,980円（本体1,800円＋税10%）

ISBN：978-4-635-45081-2

商品情報ページ：https://www.yamakei.co.jp/products/2824450810.html

