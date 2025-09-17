YouTubeで女性“信者”急増中！次世代毒舌クイーン「OL毒女ちゃん」初のエッセイが発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2025年9月18日（木）に、『自分の機嫌は自分でとる』を発行いたします。本書は、チャンネル登録者数18万人を超える人気YouTuber、「OL毒女ちゃん」こと東堂かおりさん初著書です。ありのまますぎる＆歯に衣着せぬ発言や、ストレートすぎる毒舌で人気を博す彼女。本書は、そんな彼女の人生哲学や名言を綴った人生サバイブエッセイです。

内容紹介

「媚びず、群れず、病まず、稼いで生きる」

次世代毒舌クイーンによる、人生サバイブエッセイ！

YouTubeを中心に、飾らない等身大の姿や歯に衣着せぬ毒舌、

抜群のワードセンスで信者が急増中の「OL毒女ちゃん」こと、東堂かおり初著書。

元カレは養分／「美人は3日で飽きる」と言うけどブスは初日すら来ない／秘密主義の人、損してるよ？／今ある自信が明日もあるとは限らない／最強のハラスメント対策は「舐められないこと」／パートナーはあくまでも人生の「オプション」etc.

彼女がこれまでの経験で培った人生哲学を、毒舌＆ユーモアたっぷりで綴ります。

読めば、逆風に負けない“鉄のメンタル”が実装される！

「精神的に自立したい」「自己肯定感を上げたい」「とにかく稼ぎたい」etc.

こんな悩みを持つ方に読んでほしい一冊です。

著者コメント

東堂かおりです。

私は元々極貧OLでした。

でも今は、外資系の企業で営業職として勤務しながら美容会社を経営し、

まさかの成金街道まっしぐらです。

私は生まれながら才能を持った人間ではありません。

頭がいい訳でもなく、特別器用な訳でもありません。

ただ一つ言えることは、癖が強い(笑)、…のだと思います。

所持品たった一つ“癖”だけで人生を変えた私の初エッセイ。

ぜひ手に取ってみてください。

出版社コメント

「なぜ炎上しないのか？」東堂かおりさんを初めて見た人は、きっとこう思うはずだ。それくらい彼女の言葉は強く、時に人の心を抉るほどするどい。しかし、炎上はおろか、彼女に共感する声は増える一方である。それはきっと、彼女の実体験から基づいたことであり、誰のものでもない彼女自身の言葉で話しているからであり、誰しも心の奥底にある毒素を代弁しているからに他ならない。皆が声を大にして主張がしづらい昨今。彼女の言葉で救われる人がいるはずだと、本書を作りました。

著者プロフィール：東堂かおり（OL毒女ちゃん）

大手外資系企業に勤務する34歳女子。美容系の会社も経営。平日はバリキャリ女子、土日は廃人。お姉さんの皮を被ったオジサンで、よく毒を吐く。彼女のYouTubeチャンネル「OL毒女ちゃん」「毒女ちゃんの毒妻国家」は、ありのまますぎる＆歯に衣着せぬ発言で女性”信者”が急増中。

【書籍概要】

書名：自分の機嫌は自分でとる

著者：東堂かおり（OL毒女ちゃん）

定価： 1,870円（本体1,700円＋税）

判型：四六判

ページ数：248P

ISBN：978-4046074812

発売日：2025年9月18日（木）

発行：株式会社KADOKAWA

