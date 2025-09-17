2026年もワンちゃんとすてきな毎日を！　犬との日々を彩る『ドベとノラ2026Calendar』2025年9月18日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2025年9月18日（木）に『ドベとノラ2026Calendar』（著：ヨシモフ郎）を発売します。

にぎやかな犬達のイラストを眺めて毎日笑顔に！

人気愛犬コミックエッセイ『ドベとノラ』が、2025年版に続き、2026年の壁かけカレンダーになって登場！

季節感と色彩あふれる犬達のイラストを、オール描きおろし。見て使うたびに、ワンちゃんとの日々が楽しみになるカレンダーです。

B4サイズの大判なので、自分も犬達とそこにいるかのような臨場感！ カレンダー部分には予定がたっぷり書き込めます。

行事・記念日のほか、毎月11（ワンワンの）日には犬のイラスト、22（ニャンニャンの）日には猫のイラストが入っており、ほっこり愛くるしいデザイン。犬好き・動物好きさんにはもちろん、プレゼントにもおすすめです。

特典情報

【Amazon.co.jp限定】特典: オリジナルスマホ壁紙 データ配信(https://www.amazon.co.jp/dp/404685152X?tag=kadoofce-22)

※本プロモーションは、Amazon.co.jpにおいて2026年1月9日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※ダウンロード特典は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。

※ダウンロード期限は2026年4月9日（木）23:59となります。

『ドベとノラ』とは

愛犬との日々を描いた累計10万部（紙＋電子）の人気コミックエッセイシリーズ。

ドーベルマンのドベと元野良犬のノラと笑いあり涙ありの暮らしや、保護犬・保護猫活動の様子が、犬飼いさんを中心に多くの共感を呼んでいます。

『ドべとノラ』コミックエッセイシリーズ一覧はこちら＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%83%89%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%83%A9&label=10040&releaseDate=1)

書誌情報

『ドベとノラ2026Calendar』

著者：ヨシモフ郎

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2025年9月18日（木）

判型：B4判

ページ数：24ページ

ISBN：978-4-04-685152-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000601/)

著者プロフィール

ヨシモフ郎

九州在住。絵を描くのが好きで、コロナ禍で愛犬のドベとノラの漫画をインスタグラムに投稿したところ、話題に。SNS総フォロワー数は40万人以上にのぼる（2025年9月現在）。

著書に『ドベとノラ 犬がくれた優しい世界』『ドベとノラ 2 犬が結んだご縁』『ドベとノラ 3 犬と仲間が集う場所』（小社刊）がある。趣味はゲームと読書。

Instagram：mofumofufufufufu(https://www.instagram.com/mofumofufufufufu/?hl=ja)

X（旧Twitter）：@yosimofurou(https://x.com/yosimofurou)