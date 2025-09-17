HENNGE One、会計事務所向けクラウド会計システム「会計事務所クラウド」へのシングルサインオン連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、ソリマチ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：反町 秀樹）の提供する会計事務所向けクラウド会計システム「会計事務所クラウド」へのシングルサインオン連携に対応したことを発表します。

日本の中小企業における会計の自動化は、リソース不足などを理由に頭打ちの状況です。多くの企業が、仕訳や帳簿の作成を外部に委託する「記帳代行」を利用しています。会計事務所クラウドはこのような状況に着目して開発された、会計事務所のためのクラウド会計システムです。各種ツールと連携して、取引明細の確認や仕訳を自動化し、生産性の可視化や顧問先の経営分析など高い付加価値を実現します。

HENNGE Oneと会計事務所クラウドが連携することにより、HENNGE Oneを利用する組織は、会計事務所クラウドへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながら会計事務所クラウドを安心して利用できます。

HENNGEでは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業や組織のSaaS活用を支援してまいります。

■会計事務所クラウドについて

会計事務所クラウドは、記帳代行に特化した、会計事務所向けクラウドサービスです。記帳代行の自動化により会計事務所内の生産性を劇的に向上させ、高い付加価値を生み出します。

URL： https://www.sorimachi.co.jp/officecloud/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■ソリマチ株式会社について

ソリマチ株式会社は、「会計データサイエンスで、まだ世の中にない価値をつくる」というミッションのもと、「会計」をテーマとした様々な業務製品を提供しています。

30年以上の実績で蓄積したセグメント別の会計ビッグデータとアライアンスとの協業による精度の高い定性データを、AIの力によってまだ世の中にない価値にすることで、事業者の挑戦を支え、わくわくする喜びを生み出す産業基盤を築きます。

会社名：ソリマチ株式会社

所在地：東京本社 東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー 東京金融ビレッジ5階

代表者：代表取締役社長：反町 秀樹

URL： https://www.sorimachi.co.jp/

■HENNGE株式会社について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

