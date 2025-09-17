“電車の中のテレビ局“ TRAIN TV 秋の大型改編“学びと食の新番組” 10月よりスタート！
株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川明彦、以下「jeki」）は、JR東日本の首都圏主要10路線/ゆりかもめの車両サイネージにて「TRAIN TV（トレインティーヴィー）」を放映しております。
この度、秋クールにあたる25年10月6日(月)放映週より大型改編を実施いたします。
学びあり、笑いありの番組コンテンツで首都圏生活者の秋の移動を楽しくサポートしてまいります。
「新時代の生活密着メディア」TRAIN TVは、週にのべ8,400万人（jeki調べ）にのぼる乗客に寄り添った魅力的な番組コンテンツを届け、乗客の毎日の移動に“発見とときめきの瞬間”を生み出してまいります。挑戦を続けるTRAIN TVにどうぞご期待ください。
TRAIN TV 25年秋の新番組ラインナップ
【番組概要】
ポケモンのメガシンカの謎を解明すべく集まった、個性派ぞろいの研究者たち。
彼らが語るのは、メガシンカポケモンにちなんだ豆知識――通称「メガマメ！」。
軽妙なやり取りの中に垣間見える科学的視点とユーモアが、大人の知的好奇心をくすぐり、
ちょっと笑えて、少し賢くなれる。異色のサイエンスバラエティを、ぜひお楽しみください。
(C)2025 Pokemon.(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
【番組概要】
無類の図鑑好きのカズレーザーが、世の中の様々な図鑑を読み解く知的探求バラエティ番組。
食、文化、アート、生物…など、思わず人に話したくなる“図鑑の世界”を覗いてみませんか？
※『ズカンレーザー』は午前中のみの放映です。
【番組概要】
サンエックスとファンワークスが共同で原作を手掛ける新キャラクターが登場！
『まっ赤なうそだ！ トマトのようにね！』まっ赤に熟し、まっ赤なうそを見抜いて事件解決！
それが、うそ探偵トマント！普段は「ヘタなこと言っちゃった…？」と気にしぃな性格のトマントが、
やさいやくだものたちの驚きの真実を解き明かしていく。
※2025年10月6日（月）～2026年4月5日（日）まで、毎週月曜更新で全26話を放映予定。
【番組概要】
先読み空回り男子・亮太と、シゴデキ空腹女子・美咲の二人の妄想が織りなす、新感覚・妄想系グルメドラマ。
※昼めし編と夕めし編を毎日15時に切り替えて放映
※毎話２分（TRAIN TVの20分ロールに１回、繰り返し放映）
※2025年10月6日（月）～2025年11月2日（日）まで、毎週月曜更新で全8話を放映予定。
継続番組ラインナップ
TRAIN TV 25年10月 基本編成表
※下表は10/6～10/12
※TRAIN TVは無音、番組尺は60秒（一部番組除く）
※上記番組と広告(CM)で構成される20分ロールを、始発～終電まで繰り返し放映（毎週月曜更新）
※時間帯で番組を切り替えて放映する際、一部車両は切り替えに時間を要する場合がございます。
