支援団体と企業をつなぐマッチングプラットフォーム　　　　　「Good Links」LP公開！

公益社団法人Civic Force（本部：東京都渋谷区）は、企業と支援団体をオンラインでつなぐマッチングプラットフォーム「Good Links」のランディングページ（LP）を公開しました。

▶ https://goodlinks-lp.civic-force.org/

■ Good Linksとは？

企業が無償で提供できる物やサービスを、必要とする支援団体とマッチングするBtoBの

プラットフォームです。

「使いきれないノベルティ」「期限間近の日用品」「眠ったままの在庫」など、企業にとっては

“持て余し気味のリソース”を、支援団体が必要としている現場へと橋渡しします。

災害時の緊急支援だけでなく、日常的な福祉・地域活動にも活用されており、登録からマッチング、

配送支援までワンストップでサポートします。

■ Good Linksが選ばれる理由（企業メリット）

CSR／SDGsの実績として広報やIRに活用できる

廃棄コスト・廃棄ロスの削減につながる

被災地や支援団体などへの直接支援が可能

プラットフォームの利用は完全無料

すでに1７の企業・団体が参画し、全国の支援ネットワークを通じた貢献が始まっています。

■ 活用事例（一部抜粋）

2025年 岩手・大船渡山林火災 → 生活用品・衛生用品など12件マッチング／327件出荷

2024年 奥能登豪雨 → 生活物資など49件マッチング／849件出荷

2024年 能登半島地震 → 衣類・食品など72件マッチング／1969件出荷

あるメーカー様から提供されたショッパーバッグは、被災地で身の回りの物をまとめる際や、

支援物資の受け取り、お風呂や洗濯の際など、さまざまな場面で重宝されました。

■ こんな企業におすすめ！

「CSR活動をもっと具体的に、社会につながる形で実施したい」

「活用しきれない商品・資材を社会の役に立てたい」

「社会課題に取り組むNPOと継続的に関わりを持ちたい」

「災害時の支援体制を平時から構築しておきたい」

■ まずはLPをご覧ください！（マンガでわかりやすく解説）

「うちにも何か提供できるかも…」と思ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。