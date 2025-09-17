支援団体と企業をつなぐマッチングプラットフォーム 「Good Links」LP公開！
公益社団法人Civic Force（本部：東京都渋谷区）は、企業と支援団体をオンラインでつなぐマッチングプラットフォーム「Good Links」のランディングページ（LP）を公開しました。
▶ https://goodlinks-lp.civic-force.org/
■ Good Linksとは？
企業が無償で提供できる物やサービスを、必要とする支援団体とマッチングするBtoBの
プラットフォームです。
「使いきれないノベルティ」「期限間近の日用品」「眠ったままの在庫」など、企業にとっては
“持て余し気味のリソース”を、支援団体が必要としている現場へと橋渡しします。
災害時の緊急支援だけでなく、日常的な福祉・地域活動にも活用されており、登録からマッチング、
配送支援までワンストップでサポートします。
■ Good Linksが選ばれる理由（企業メリット）
CSR／SDGsの実績として広報やIRに活用できる
廃棄コスト・廃棄ロスの削減につながる
被災地や支援団体などへの直接支援が可能
プラットフォームの利用は完全無料
すでに1７の企業・団体が参画し、全国の支援ネットワークを通じた貢献が始まっています。
■ 活用事例（一部抜粋）
2025年 岩手・大船渡山林火災 → 生活用品・衛生用品など12件マッチング／327件出荷
2024年 奥能登豪雨 → 生活物資など49件マッチング／849件出荷
2024年 能登半島地震 → 衣類・食品など72件マッチング／1969件出荷
あるメーカー様から提供されたショッパーバッグは、被災地で身の回りの物をまとめる際や、
支援物資の受け取り、お風呂や洗濯の際など、さまざまな場面で重宝されました。
■ こんな企業におすすめ！
「CSR活動をもっと具体的に、社会につながる形で実施したい」
「活用しきれない商品・資材を社会の役に立てたい」
「社会課題に取り組むNPOと継続的に関わりを持ちたい」
「災害時の支援体制を平時から構築しておきたい」
■ まずはLPをご覧ください！（マンガでわかりやすく解説）
▶ https://goodlinks-lp.civic-force.org/
「うちにも何か提供できるかも…」と思ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。