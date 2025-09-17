新時代の営業を提案するEmooove、お役立ち資料『ソーシャルセリング完全ガイドブック』を無料公開～LinkedIn・Facebook・X営業で、決裁者直接アプローチを実現～

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、この度『ソーシャルセリング完全ガイドブック』を無料公開したことをお知らせいたします。

ダウンロードはこちら(無料) :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20250917-1/

従来の営業手法に限界を感じるBtoB企業が増える中、SNSを活用した新たな営業手法「ソーシャルセリング」が注目を集めています。ソーシャルセリングとは、SNSを通じて見込み客との関係を構築し、信頼を築くことを目的とした営業手法です。従来のテレアポや飛び込み営業に比べて、高い効率性を発揮します。

実際に、BtoB企業の決裁者の82%が「SNS上の情報が購買判断に影響を与えた」と回答しており、SNSを活用した営業手法の場合、商談機会が45%増加、目標達成率が51%向上するという効果が実証されています。

本資料では、特にBtoB営業担当者が利用することが多いLinkedIn・Facebook・X（旧Twitter）の戦略的活用方法を、実践的な内容で解説しています。LinkedIn・Facebookでは「実名でのやり取りが基本」という特性を活かした決裁者層への直接アプローチ方法を、Xではアルゴリズム分析に基づいた戦略を中心に、従来の営業手法では難しかった高品質な商談機会の創出を実現する具体的な方法を紹介しています。

また、実際のDMのやり取りや、月100リードを獲得した具体的な事例なども公開しており、即実践できる内容となっております。

■本資料の主な内容

- LinkedIn・Facebook運用ポイント ビジネス特化型SNSの特徴から、LinkedIn Sales Navigatorを活用した高精度のターゲット抽出、決裁者への接触率を高める3大成功要素（リストアップ・文面設計・プロフィール構築）までを体系的に解説しています。- X（旧Twitter）戦略的な運用方法400万行のアルゴリズム分析結果に基づく主要8施策を公開しています。投稿設計からエンゲージメント最大化、効果的なDM戦略まで、運用の最適化手法を紹介します。- 実践事例とテンプレート集 実際のDMやり取り例、月100リードを獲得した投稿の詳細な分析内容、固定ツイートで3.8万インプレッションを獲得した投稿の具体的手法など、すぐに活用できる成功パターンを多数掲載しています。

■こんな方におすすめ

- テレアポや飛び込み営業に代わる、効率的な手法を探している営業担当者・営業責任者の方- SNSを活用した、再現性の高い営業プロセスをチームに浸透させたいと考えている方- 新たな営業チャネルの開拓を模索している中小企業から大手企業の営業部門の方- 決裁者層との商談機会を増やし、目標達成率を向上させたい営業マネージャー・事業責任者の方- 広告費をかけずに、質の高いリードを継続的に獲得したいBtoBマーケター・経営者の方

本資料は、SNSを活用して効率的に新規開拓を進めたい方におすすめです。より実践的な手法で営業成果を向上させるために、ぜひご活用ください。

下記リンクよりどなたでも無料でダウンロードが可能です。

ダウンロードはこちら(無料) :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20250917-1/

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

