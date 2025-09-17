「いいニットを、みんなの毎日へ。」多彩な色と素材、高品質で肌ざわりのよいこだわりニット。

株式会社ユニクロ

ユニクロのニットは、厳選された素材を用い、卓越した技術で仕立てることによって、高い品質と洗練されたデザインをお客様にお届けしています。2025年は、新登場の「メリノポロセーター」や「カシミヤクルーネックショートカーディガン」をはじめ、ひと手間を惜しまない丁寧なものづくりと、時代に合ったシルエットフレッシュなカラーリングを取り入れたアイテムをバラエティ豊富にラインナップ。さらに、手に取りやすい価格と、お手入れのしやすさにもこだわり、ユニクロを代表するLifeWearとして、お客様が毎日着たくなる心地よさを目指しています。

いいニットを、みんなの毎日へ。

ロングセラーとなっている「メリノウール」から「メリノポロセーター」、「メリノリブショートカーディガン」が新たに加わります。また、長年にわたり高い支持を受けているカシミヤからは、「カシミヤクルーネックショートカーディガン」が新発売。ユニクロのカシミヤは、ご自宅での手洗いが可能な点も特長です。加えてニット特有のチクチク感を軽減するユニクロ独自開発の「スフレヤーン」や、洗濯機で洗えてスウェット感覚で着用できる「ウォッシャブルミラノリブ」、やわらかく肌ざわりのよいコットン100％素材「スムースコットン」など、機能性と快適性を兼ね備えたアイテムにも引き続きご注目ください。今年もユニクロのニットは、多彩な色展開と素材、高品質で肌ざわりの良いこだわりのラインナップを通じて日常に寄り添う一着をお届けします。

メリノウールTVCM「LifeとWear/やさしい時間」

俳優・綾瀬はるかさん、松下洸平さん、河合優実さんが出演するTVCMも放映中です。新作の「メリノリブショートカーディガン」と「メリノポロセーター」をそれぞれ着用しています。上質で繊細なウール100%を使用したアイテムは日常の「優しい時間」に出会う瞬間に寄り添うアイテムです。

＜MERINO＞極細ウールが生む、なめらかな肌ざわりと、上品な光沢感

極細メリノウール100％で編み上げられるニットは、クリーンなルックスと豊富なバリエーションで、様々なシーンの着こなしにマッチします。ユニクロでは、染色を糸の段階で行うのではなく、原毛の段階で行うことで、ムラのない美しい色を目指しています。

新作 ＜ウィメンズ・メン ズ＞ メリノポロセーター \3,990新作 ＜ウィメンズ・メン ズ＞ メリノポロセーター \3,990新作 ＜ウィメンズ＞ メリノリブクルーネックショートカーディガン \3,990新作 ＜ウィメンズ＞ メリノリブクルーネックショートカーディガン \3,990＜ウィメンズ・メンズ＞ メリノクルーネックセーター \3,990＜ウィメンズ・メンズ＞ メリノクルーネックセーター \3,990＜ウィメンズ＞ メリノクルーネックカーディガン \3,990＜メンズ＞ メリノVネックカーディガン \3,990

＜ウィメンズ＞ メリノリブタートルネックセーター \2,990＜メンズ＞ メリノタートルネックセーター \3,990＜メンズ＞ メリノVネックセーター\3,990

＜SOUFFLE YARN＞チクチクしにくく、空気を包みこんだような､ふわふわの暖かさ

ふわふわな素材感が魅力のスフレヤーンのニットは、カジュアルな着こなしにぴったりなトレンドを取り入れたシルエットにアップデート。

＜ウィメンズ・メンズ＞ スフレヤーンクルーネックセーター \3,990＜ウィメンズ・メンズ＞ スフレヤーンクルーネックセーター \3,990＜ウィメンズ＞ スフレヤーンショートカーディガン \3,990＜ウィメンズ＞ スフレヤーンモックネックセーター \3,990

＜WASHABLE MIRAN RIBBED＞ミラノ生まれの特別な編み方によって､ほどよいハリと伸縮性を実現

「上質なスウェットシャツのよう」というお客様からの声を多くいただいたウォッシャブルニット。オンオフ問わず幅広いシーンに活躍し、カットソーに偏りがちなコーディネートがワンランクアップします。

＜メンズ＞ ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター \3,990

＜CASHMERE＞やわらかさとしなやかさを兼ね備えた､希少な極上素材

軽く、暖かく、なめらかで一度着たら手放せないカシミヤを、お客様のニーズに合わせてアップデート

し続け、エッセンシャルなデザインでお届けしています。

＜ウィメンズ・メンズ＞ カシミヤクルーネックセーター \9,990＜ウィメンズ・メンズ＞ カシミヤクルーネックセーター \9,990新作 ＜ウィメンズ＞ カシミヤクルーネックショートカーディガン \12,900＜ウィメンズ・メンズ＞ カシミヤタートルネックセーター \12,900＜ウィメンズ＞ カシミヤVネックセーター \9,990＜ウィメンズ＞ カシミヤVネックセーター \9,990

グッズも充実のラインナップ

毎年高い人気を誇るアイテムに加え、スフレヤーンからビーニーやアームウォーマーなどが新登場。

セーターとお揃いの着こなしも叶います。

スフレヤーンチャンキーストール \2,990スフレヤーンニットビーニー \1,500スフレヤーンニットアームウォーマー \1,500

カシミヤニットグローブ \3,990カシミヤニットビーニー \3,990カシミヤマフラー \5,990