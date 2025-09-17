自殺！暴力！インモラル！ゴミクズバンドに魔の手が迫る…!?魔無王罪『インモータル喀血』が9月12日よりMeDuにて新連載！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はCOMIC MeDuレーベルにて2025年9月12日から『インモータル喀血』（著:魔無王罪）の連載を開始いたします。

主要人物全員【カス】による、血生臭い物語が始まる!!

魔無王罪『インモータル喀血』

■あらすじ

底辺メタルバンド“インモータル喀血”のドラマーが、突然の自殺--！？

欠員に悩むメンバーのもとに突如現れたのは、うさんくさいサラリーマン。

どこからか情報を嗅ぎつけたようで3人は怪しむものの、実力は確かなことから新メンバーとして迎え入れることに…？

※COMIC MeDuでは修正無しでお読みいただけます。■連載情報

COMIC MeDu

『インモータル喀血』

著者 ：魔無王罪

開始日：2025年9月12日

第1話 ：https://comic-medu.com/episodes/f0c51563a4f9b/

■著者情報

◼︎名前（ペンネーム）

魔無王罪（まむおうざい）

ブラックコメディとゴア描写が光る新鋭作家。

COMIC MeDuにて商業初読切「インモータル喀血」が10000ビュー超え。

好評につき、同タイトルにて連載化。

■著者SNS： 魔無王罪 X(https://x.com/MTouzai)

■COMIC MeDu

「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。

「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。

漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。

- COMIC MeDu 漫画サイト：https://comic-medu.com/- COMIC MeDu 公式X：https://x.com/COMIC_MeDu- COMIC MeDu 公式Instagram：https://x.com/COMIC_MeDu- COMIC MeDu 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@medu_comics- COMIC MeDu 公式YouTube：https://youtube.com/@medu_comics4782?si=RSRO9FMTigi4eOq-