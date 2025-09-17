累計販売30,000本突破！SNSで大きな共感を集めるはんこ「366日の花ずかん」シリーズに新作「ツインネーム」が登場。誕生日の花個紋のはんこと訂正印の1本2役
インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、誕生日ごとに異なるバースデーシンボル「花個紋（はなこもん）」に名前を重ねた大人気はんこシリーズ「366日の花ずかん」から、新作となる「366日の花ずかん ツインネーム」を発売しました。
366日の花ずかん ツインネーム
「366日の花ずかん」は、誕生日にちなんだバースデーシンボル「花個紋」と名前を組み合わせた世界にここだけにしかないユニークな印鑑。誕生日ごとに印面そのもののデザインが異なるユニークさで、X（旧Twitter）を中心に大きく話題を集め、これまでに累計30,000本以上を販売。SNSから生まれた人気商品として幅広い層に支持されています。
366日の花ずかん
「366日の花ずかん ツインネーム」は、直径9ミリの花個紋はんこと、直径6ミリのオーソドックスな訂正印を1本に収めた2WAY仕様。くすんだ色合いがおしゃれなボディーカラーは（写真右から）ネイビー・ベビーピンク・ラベンダー・ライトグレーの4色から、花個紋のはんこのフォントは3種類から選べます（訂正印のフォントは楷書体となります）。
ボディーカラーは4色から選べます
花個紋のはんこは3種類のフォントが選べます
職場やご家庭、プライベートにはもちろんですが、推しの誕生日で作って推し活に使われている方もいらっしゃるなど、さまざまな場面で活躍します。
さまざまなシーンで使えます
職場で
メモや付箋に
9ミリの花個紋入り認印は、社内メモや付箋にひと押しするだけで、おしゃれな印影が会話のきっかけに。ちょっとしたコミュニケーションツールとして活躍します。
書類の訂正に
6ミリの訂正印は、契約書や経費精算書などの訂正に便利。余白を邪魔せず、実務シーンで安心して使えます。
ご家庭で
家族への伝言やメモに
9ミリの花個紋入り認印を、冷蔵庫の貼り紙や家族へのちょっとしたメモに。自分らしさを添えて、日常のやりとりが少し華やかになります。
確認や修正に
6ミリの訂正印は、家計簿やチェックリストの修正・確認にちょうどいいサイズ。暮らしの中でさりげなく役立ちます。
プライベートで
カードや手紙に
9ミリ花個紋はんこをワンポイントに押せば、自分らしさが伝わる温かい仕上がりに。
手帳や日記に
6ミリ訂正印は、予定や記録の修正だけでなく、チェックマーク代わりにも。毎日の習慣づけに便利です。
推し活で
推しグッズに、推しの誕生日の花個紋のはんこを
アルバムの台紙やスリーブに“推しの誕生日の花個紋”を押せば、世界に一つだけのコレクションが完成。
ファン同士の交流に
イベントや手紙交換で押すと、推しの花個紋のはんこが“推し友のサイン”に。ファン同士のつながりを深めます。
ギフトやプレゼントで
誕生日や就職祝いに
誕生日の花個紋に名前を重ねたはんこは、相手の誕生日を大切に思う気持ちを形にできる特別な贈りものとして長く愛用してもらえるギフトになります。専用BOX付きで、そのまま贈れます。
おしゃれな専用BOX付き
花個紋はんこは、SNSでの共感から広がり、たくさんの方に“自分らしさ”を楽しんでいただける商品になりました。今回のツインネームは、そんな遊び心と実用性を1本に込めた進化版。日々の仕事や暮らしに寄り添いながら、ちょっとした喜びや会話を生む存在になればと考えています。
私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、使うたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるさまざまなサービスを作っていきたいと考えています。
＜参考URL＞
366日の花ずかん ツインネーム
https://item.rakuten.co.jp/hankos/366_hanazukan_twinname/ （楽天）
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/366-hanazukan-twinname.html （ヤフー）
366日の花ずかん
https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/366_hanazukan/ （楽天）
https://shopping.geocities.jp/hankos/366_hanazukan/ （ヤフー）