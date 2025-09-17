「こどもでぱーと」が「キッズデザイン協議会会長賞」を受賞

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦、以下「当社」）は、ヒューリック株式会社およびコナミスポーツ株式会社と連携し、子ども向けワンストップサービス「こどもでぱーと」を展開しております。この度「こどもでぱーと」が、第１９回キッズデザイン賞において「奨励賞 キッズデザイン協議会会長賞」を受賞しましたのでお知らせします。

- 「受賞理由」

『子どもクリニックや塾、運動教室、学童など子どもに関わる施設をひとつのビルに集約する試みであり、新規性がある。コンシェルジュや送迎などの使い勝手の良さがあることに加え、都市部の子育て支援機能を集約化することで、共働き世帯をサポートしつつ、同時に街の魅力そのものを高める取り組みである。』

- 「キッズデザイン賞」とは

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に、そして安心して暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から、子どもや子育てに関わる社会課題解決に取り組む優れた作品を選び、広く社会に発信することを目的に創設されました。

子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象となります。

（公式HP： https://kidsdesignaward.jp/about/ ）

- 「こどもでぱーと」とは

こどもでぱーとは、子育てや教育機能を集約し、こども一人ひとりに合った最適なサービスを提供する施設です。また、コンシェルジュや送迎機能を設け、教育における保護者の不便や不安を解消するサービスも提供します。本施設での学びや体験を通し、こどもたちの好奇心を育み、一人ひとりの未来を創造することを目指します。

現在、2025年4月に開業した「中野」・「たまプラーザ」に「自由が丘」「渋谷」「本八幡」「麻布」を加えた6件が事業化済、今後2029年を目途に、首都圏を中心に20棟程度の事業化を目標に推進してまいります。

【こどもでぱーと 中野】【こどもでぱーと たまプラーザ】

＜当社のサービス＞

■「伸芽’Sクラブ学童」（中野／たまプラーザ）

楽しみながら自然に思考力や表現力の土台と学習習慣を身につけるプログラムで、お子さまの放課後をサポートします。さまざまな課外活動や習いごとでお子さまの体験力教育にもアプローチします。

■「伸芽’Sクラブ託児」（たまプラーザ）

名門幼稚園・小学校受験指導で長年の実績を持つ伸芽会のノウハウに基づいた日々の保育を通じて、正しい生活習慣を身につけながら、幼稚園受験や小学校受験に必要な力を養い、お子さまの未来の可能性を広げます。お子さまの「得意なこと」「好きなこと」を見つけていきます。

■「伸芽会」（たまプラーザ）

名門幼稚園・小学校受験指導における豊富なノウハウに基づいたカリキュラム、信頼できる入試情報と的確な受験対策を行います。詰め込み式ではない教育理念のもと、日々の保育を通じて正しい生活習慣を身につけながら、幼稚園受験や小学校受験に必要な力を養い、お子さまの未来の可能性を広げます。

■TOMAS（進学完全個別指導塾）

「生徒一人に講師一人」の完全個別指導で難関校合格を目指す進学塾です。志望校合格から逆算したオーダーメイドのカリキュラムと、進捗管理を行う担任システムが特徴です。質の高い講師陣によるマンツーマン指導で思考力養成や苦手克服、学力向上が図れます。

＜この記事に関するお問合せ＞

株式会社リソー教育グループ 広報担当

ＴＥＬ：03-5996-3701 / Email：info@mail.tomas.co.jp