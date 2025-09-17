THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025″PRIMAL SPIDER″開催記念！ 「THE RAMPAGE スクラッチ第三弾」9月24日（水）より期間限定で販売開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、以下DMM ）は、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて、2025年9月24日（水）よりTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2025"PRIMAL SPIDER"の開催を記念して、「THE RAMPAGE スクラッチ第三弾」を販売することをお知らせいたします。本くじでは、DMMスクラッチ限定の多彩なラインナップと共に、メンバーの直筆サイン入り色紙が抽せんで当たるWチャンス賞を計32日間開催いたします。

■「THE RAMPAGE スクラッチ第三弾」について

THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025"PRIMAL SPIDER"開催記念！

2025年9月24日（水）より、「THE RAMPAGE スクラッチ第三弾」（税込770円）を販売いたします。

DMMスクラッチ限定の豪華商品が盛りだくさんです。

販売ページ：https://scratch.dmm.com/kuji/rampage3/

価格：1回770円（税込）

販売期間：2025年9月24日（水）12：00～2025年10月25日（土）23：59

商品お届け目安：2026年2月中旬～2月下旬頃

▼A賞 布ポスター（全1種）

メンバーの姿を大きく飾ることができる布ポスター！

▼B賞 巾着（全1種）

ペンライトも収納できる巾着！

▼C賞 アクリルブロック（全16種）

飾って楽しめるアクリルブロック！

▼D賞 メタルチャーム（全16種）

メンバーの名前入りメタルチャーム！

▼E賞 缶バッジ（全16種）

コレクションしたくなる缶バッジ！

▼Wチャンス賞

第一弾～第十六弾 メンバー直筆サイン入り色紙（全16種）

■Wチャンス賞とは

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼント致します。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

▼THE RAMPAGE from EXILE TRIBE オフィシャルサイト

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43





■DMMスクラッチとは

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てDMMスクラッチでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼DMMスクラッチ公式サイト

https://scratch.dmm.com/

▼DMMスクラッチ公式X

https://x.com/dmm_scratch/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

(C)LDH Inc.(C)rhythm zone

