発売前から大反響!!!　Amazon売れ筋ランキング（本 ＞ アメリカ・中南米の地理・地域研究部門）第1位*！ 『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』出版

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2025年9月19日（金）に、米国ニューヨーク在住23年目、Supremeテクニカルデザイナー・あっち氏の『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』を発売します。

本書は、米国ニューヨーク在住23年目、人気ブランド「Supreme」でテクニカルデザイナーとして働き、YouTubeで現地の様子を配信するあっち氏の初著書です。華やかに見えるが競争が激しいファッション業界のリアリティ、異国の地で困難にぶち当たったときに何をしたか、など実録エピソードを交えて"人生サバイブ術"を綴っています。現代人にとって生き方・働き方・考え方のヒントが詰まった一冊です。

◆「特別な才能がなくても、環境と出会いが人を変える」

You weren’t born to fit in. You were born to stand out.

（あなたは馴染むためでなく、輝くために生まれた） ――本文より

◆厳しい競争社会のなかで見つけた、ニューヨーク流・“生きづらさの最適解”

・言葉は「理不尽さ」と戦う「武器」になる

・外見ではなく、その人のチョイスを褒める

・ブレない「自分のスタンダード」を持つ

・マナーな礼儀よりも、好意を大切にする

・「自分には無理」と限界を決めない

【収録内容】

第1章 生きづらさが原動力になった日

第2章 自分らしさを貫くワークライフバランス

第3章 自信をつける私らしいキャリア設計

第4章 慌ただしい日常で小さな幸せを見つけるルーティン

第5章 運を引き寄せるNY流コミュニケーション術

第6章 幸せの定義はアップデートしていく

「あっちのNYおすすめスポット」

「迷ったときに書き出すワークシート」

「物価上昇に抗う節約術」

「ニューヨーカーっぽい英語の言い回し」

「NYのセレブたち」

「これまで住んだ部屋の間取り図」

……and more !!!

【著者プロフィール】

●あっち

NYでファッションデザイナー、テクニカルデザイナーとして米国企業に勤務。現ブルックリン在住。

Catherine Malandrino、Club Monaco、Donna Karan、DVF、自社ブランドIDeeeN NEW YORKを経て現在、Supreme勤務。YouTube【NEW YORK STYLE /ニューヨークのリアルな声】ではニューヨークの日常、ニュース、経済関連など現地民ならではの情報を発信。アメリカ経済の問題がわかりやすく解説されていると好評で、チャンネル登録者数9万人超（2025年9月現在）。

YouTube：@NEWYORKSTYLE_acchi(https://www.youtube.com/@NEWYORKSTYLE_acchi)

Instagram：＠ac_chi_nyc(https://www.instagram.com/ac_chi_nyc/)

【書籍概要】

書名：ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方

著者：あっち

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2025年9月19日（金）

仕様：四六変形判／192ページ オールカラー

ISBN：978-4-04-902611-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000899/)