【残暑からの冬支度】高品質寝具を特別価格でご提供！！【昭和西川】大阪ショールーム商品入れ替え最終処分SALE開催＜9月19日（金）～21日（日）3日間限定＞

昭和西川株式会社

9月19日（金）～21日（日）の3日間、昭和西川の大阪ショールームにて「商品入れ替え最終処分SALE」を開催します。残暑に嬉しい夏もの寝具も、冬に備えての羽毛ふとんも現品限定・処分価格にてご提供！好評の「30年MuAtsu（ムアツ）」をはじめ、ネット限定モデルや秋冬の先行展示品まで、全商品を実際にお試しいただけます。

■ネット限定商品から販売会限定商品まで特別価格※でご案内

話題の「30年MuAtsu（ムアツ）」を含むムアツシリーズも含む高品質寝具をすべてお試しいただけます！

※一部対象外の商品（ムアツマットレスを含む）がございます。

■会場限定！豪華7大特典をお届け

■夏の特別プライスと冬の先取り展示を同時に！

今だけの特別価格で夏物寝具をご提供（ご好評の商品は、売り切れ次第終了となります）。

秋冬の新作も一足先に寝心地をお試しいただけます。

【昭和西川大阪ショールーム販売会概要】 ＜3日間限定＞

・開催期間：9月19日（金）～21日（日）10時～17時

・開催場所：〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル7F

・電話 ：0120-711-095（平日10時～17時）

※開催当日（土・日）の電話番号につきましては、来場予約のメールにてご案内させていただきます。 また駐車場はございません、ご了承ください。

URL：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-osaka

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/