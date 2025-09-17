CPAエクセレントパートナーズ株式会社グループにバリューアップパートナー株式会社の参画決定に関するお知らせ

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5階、代表取締役：国見健介、以下「CPA」）は、バリューアップパートナー株式会社（本社：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル15階、代表取締役：大塚寿昭、以下「VUP」）の株式を取得することについて本日契約書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。今後、VUPはCPAの子会社として存続し、大塚寿昭氏が引き続き代表取締役を務めます。

株式取得の理由

CPAは「人の可能性を広げ、人生を豊かにする応援をする」というミッションを掲げ、会計に携わる“会計ファイナンス人材”の生涯支援を行っております。

合格者数973名、占有率60.7％と圧倒的に高い合格実績を出している公認会計士資格スクール「CPA会計学院」、 また会計ファイナンス人材の転職をサポートする「CPASS（シーパス）キャリア」や、“人とつながり、可能性を広げる社交の場”である「CPASSラウンジ」、簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」などを通じ、学び・キャリア・交流による総合的な支援を展開しています。

一方、VUPは特にCFOをはじめとした企業の管理部門責任者クラスの人材紹介事業において独自のネットワークを持ち、一人一人のスキルや適性に合わせたきめ細かいキャリア支援を通じて高い実績を挙げています。

これまで多種多様な業界や規模の企業のCFOに接する中で蓄積してきたCFOに関する知見や役割、人物像の解像度の高さは、同社の大きな強みであると言えます。

今回の株式取得により、VUPのCFO人材紹介事業とCPAの会計ファイナンス人材の転職支援事業は、大きなシナジー効果を生むと考えられます。これにより、CPAが目指す「学びからキャリアまで生涯を通じた成長支援」という事業は、より強固なものになります。

CPAは「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンを掲げています。公認会計士をただ多く輩出するというだけではなく、公認会計士ではない方も含めた多くの優秀な会計ファイナンス人材を育成し、活躍の場を広げることで、すべての企業・組織や社会全体にも貢献できると信じています。今後もこのビジョンを目指し、企業価値をさらに高めてまいります。

株式取得の概要

対象企業：バリューアップパートナー株式会社

所在地：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル15階

代表者：大塚寿昭

事業内容：管理部門に特化した人材紹介事業、CFO代行事業、M&A事業

設立年月：平成27年1月

取得株式数：500株（対象企業の発行済全株式）

取得後の所有割合：100%

株式取得日：2025年9月30日（予定）

代表コメント

CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 国見健介

このたびCPAエクセレントパートナーズ株式会社は、CFO人材紹介の分野で多くの実績とノウハウを持つバリューアップパートナー株式会社の大塚社長と事業を共にすることになりました。これは、CPAが掲げる「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンを実現するための重要な一歩です。

私はこれまで、さまざまな企業で活躍するCFOの方々と接する機会がありました。そうした経験を通じ、CFOにいま必要とされるのは会計ファイナンスの専門スキルだけでなく、リーダーシップやマネジメントといったソフトスキルが非常に大きいと実感しています。

大塚社長はこうしたご知見を豊富にお持ちで、最終的には「人と企業の成長に貢献したい」という考えにも私自身、深く共感しております。

今回の取り組みが、多くの会計ファイナンス人材、企業様、そして社会全体の成長への貢献に繋がるものと確信しています。

バリューアップパートナー株式会社 代表取締役 大塚寿昭

弊社バリューアップパートナー株式会社は2015年の創業以来、人と企業の価値向上のためCFO人材の紹介・支援を行ってきました。その間、常に感じていた問題意識がいくつかありました。その中の一つがCFOへの道を正確に理解していない人が実に多いという事実、本人に強い意志と学習意欲があれば基本的にだれでもCFOへの道を歩むことができます。それは決断が早ければ早いほどCFOになる確度も上がるにも関わらずです。

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は公認会計士を目指す人、公認会計士合格者等、若い優秀な人の膨大なネットワークを有している上に、会計ファイナンス人材に対する長きにわたる支援サービスも非常に充実しています。

その彼らにCFOの魅力やCFOへの道を伝えることで、一人でも多くの人材に早期に会社を支えるCFOを目指して人生を豊かになってもらうサポートが、CPAエクセレントパートナーズ株式会社となら一緒に出来ると確信しました。

また同社の力強いミッションとビジョンは、正に弊社で目指している姿とも重なるので、その実現に少しでも貢献できることに胸が高まる気持ちを感じています。今回のCPAエクセレントパートナーズ株式会社との提携を心から感謝申し上げます。

CPAエクセレントパートナーズについて

正式名称：CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5階

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：

- 公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)- 簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)- 会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)- 会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)- 会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

マーケティング本部 ブランド戦略室 北村陽一郎

pr@cpa-net.jp