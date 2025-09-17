YOSHIKI主催ワインパーティーに日米の要人・文化人が集結　駐日米国大使ジョージ・グラス氏「日米の架け橋」とSNSで称賛

YOSHIKI PR事務局

駐日米国大使ジョージ・エドワード・グラス氏が、自身のSNSでYOSHIKIを「世界的に著名な音楽家であり、日米をつなぐ架け橋。その思いやりには国境がない」と称賛。この投稿が広く注目を集め、その舞台となったパーティーにも関心が寄せられている。実はその日のパーティーでは、グラス大使の誕生日を祝ってYOSHIKIがピアノ演奏をサプライズで贈っており、会場は祝福の拍手と温かな雰囲気に包まれた。

この演奏が披露されたのは、YOSHIKIが開いたワイン＆シャンパンパーティー。会場では自身のプロデュースによる Y by YOSHIKI（ワイン） や CHAMPAGNE YOSHIKI POMMERY（シャンパーニュ） が振る舞われ、各界の著名人や要人が肩書きを超えて集い、交流を楽しんだ。

YOSHIKIは長年ロサンゼルスを拠点に活動しており、アメリカをはじめ世界とのつながりを深めてきた。2024年4月には米ドジャー・スタジアムで“日本の歴史上最も影響力のある音楽家”として紹介され、アメリカ国歌と代表曲『ENDLESS RAIN』を披露して数万人を魅了。今年4月にはMLB日本開幕戦で日米両国歌を演奏し、国際的な舞台で存在感を示した。さらに、ロサンゼルスに設立されたJAPAN HOUSEの唯一の公式アドバイザーを務め、文化プロジェクトにも継続的に携わっている。

＜YOSHIKI関連リンク＞

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/

YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial