商船三井グループ「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に出展
クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES （以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：向井恒道、本社：東京都千代田区、以下「当社」）、株式会社商船三井、株式会社商船三井さんふらわあ、エムオーツーリスト株式会社は、2025年9月25日（木）～9月28日（日）に開催される『ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸』に、船旅の魅力を体感いただけるブースを共同出展いたします。
当社グループのブースでは、船内を360度映像で体験できるVRコンテンツをご用意し、「さんふらわあ」のフェリーと「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンンフジ）」のクルーズ船内の臨場感をその場でお楽しみいただけます。また、9月27日（土）13:50～14:20には特別コーナーステージにて、多彩な船旅の魅力をご紹介します。アンケートにご回答頂いた方にはオリジナルのノベルティグッズをプレゼントいたします。ご来場の際は、ぜひ当社グループのブースへお立ち寄りください。
【開催概要】
日時：2025年9月25日（木）～28日（日）
※9月25(木)-26日(金)は一般入場なし
会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）
主催：公益社団法人 日本観光振興協会 ほか
ブース位置：展示ホールE「クルーズエリア」内
申込み方法：ツーリズムEXPOジャパン(https://www.t-expo.jp/public)
-前売入場券：大人お一人様:1,000円（税込）
（申込期間： 9月26日(金)23:59まで）
-当日入場券：大人お一人様:1,300円（税込）
（申込期間： 9月28日(日)16:30まで）
関連リンク：
MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）
https://www.mitsuioceancruises.com/
にっぽん丸
https://www.nipponmaru.jp/
MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）
https://mitsuioceancruises.com/fuji/
MITSUI OCEAN CRUISES （三井オーシャンクルーズ）について：
三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ(株)が掲げるブランドです。2026年5月に引退を迎えるクルーズ船「にっぽん丸」と2024年12 月に運航開始した「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の2隻を運航しており、2026年後半にはさらに新しいクルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」の運航開始を予定しています。
MITSUI OCEAN CRUISES ブランドムービー：https://youtu.be/FHU6LJE65Hk
「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得て「３本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESのシンボルマークです。