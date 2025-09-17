(³ô)¥¼¥Ö¥é¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤È¶¦¤Ë¸¡Æ¤¶¨µÄ¤·¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥íー¥«¥ë¡¦¥¼¥Ö¥é¿ä¿ÊÀ¯ºö¤ÎºÎÂò»ö¶È10¼Ò¤¬·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒZebras and Company¡Ê¥è¥ß¡§¥¼¥Ö¥é ¥¢¥ó¥É ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ºÂ¾åÍÛÊ¿¡¢ÅÄÊ¥ÎÉ·É¡¢°Ê²¼Z¡õC¡Ë¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤Î¡ÖÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·èÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢¶¦¤Ë¶¨µÄ¡¦¸¡Æ¤¤·¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¥¼¥Ö¥é´ë¶ÈÁÏ½Ð¡¦°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¡¦Ê¬ÀÏ¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉ¾²Á¤òÍÑ¤¤¤¿Ï¢·È¡¦»Ù±ç¼Â¾ÚÄ´ºº¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î24Æü¤«¤é8·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î¸øÊç´ü´Ö¤Ç86¼Ô¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î8Æü¤Ë10·ï¤Î»ö¶È¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Z&C¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥íー¥«¥ë¡¦¥¼¥Ö¥é´ë¶È¤ª¤è¤Ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¼¥Ö¥é´ë¶È¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§º£Ç¯ÅÙºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é10´ë¶È
¡ãÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡ÖÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è´ë¶È»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¼Â¾Ú¡ÊÃÏ°è¼Â¾Ú»ö¶È¡Ë¡×ºÎÂò»ö¶È°ìÍ÷¡ä
1 ´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡§Î¦Á°¹âÅÄ¤·¤ß¤ó¥¨¥Í¥ë¥®ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÇÞ²ð¤È¤·¤¿»ÔÌ±´ð¶â¤ÎÁÏÀß
2 ½©ÅÄ¸©¸Þ¾ëÌÜÄ®¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥É¥Á¥ã¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º
¡¡DAO¤òÇÞ²ð¤È¤·¤¿°è³°¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë³°²ß³ÍÆÀ
3 Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡§ËÜÅÄ²°ËÜÅ¹Í¸Â²ñ¼Ò
¡¡ÃÏ°è¤ÎÊ¬ÌîÊÌ¥Çー¥¿¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç
4 ·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ°¶¶¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
¡¡ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÂç´ë¶È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¿Íºà¡¦»ñËÜ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ
5 ¿ÀÆàÀî¸©À¾ÉôÃÏ°è¡Ê¾®ÅÄ¸¶»ÔÃæ¿´¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¯¥é¥Ö
¡¡ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤Î¥ê¥½ー¥¹ºÆÊ¬ÇÛ¥â¥Ç¥ë
6 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ²°Î¹´Û
¡¡Ï·ÊÞÎ¹´Û¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¥É
7 ¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅì¶á¹¾»°Êý¤è¤·´ð¶â
¡¡¼«Á³»ñËÜ¤Ë·¸¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¢¥¦¥È¥«¥à¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®
8 ÆàÎÉ¸©²¦»ûÄ®¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçÏÂ¿¹ÎÓ´ÉÍý¶¨²ñ
¡¡¿¹ÎÓ»ñËÜ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁÈÀ®¡¦¶¯²½
9 ÏÂ²Î»³¸©¤¹¤µ¤ßÄ®¡§³ô¼°²ñ¼ÒGHIBLI
¡¡°èÆâ¥¼¥Ö¥é¤Ë¤è¤ë°ì¼¡»º¶È½¾»ö¼Ô¶µ°é¡¦¼«Î©»Ù±ç
10 À¥¸ÍÆâÃÏ°è¡Ê²¬»³¸©¡¢¹Åç¸©¡¢°¦É²¸©¡¢»³¸ý¸©Åù¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥íー¥«¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º
¡¡¿Íºà¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»Ù±çµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÃÏ°è»ñËÜ¤ò¼´¤È¤·¤¿¹°è¥Õ¥¡¥ó¥É
¢§»²¹Í¡§´ØÏ¢¤¹¤ëZ&C¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡¦6·î13Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥íー¥«¥ë¡¦¥¼¥Ö¥é´ë¶È¤Î°éÀ®¡¦¿ä¿Ê¤¬ÌÀµ¡§2025Ç¯6·î16Æü
¡¦ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¥íー¥«¥ë¡¦¥¼¥Ö¥é¿ä¿Ê»ö¶È¡×ÀâÌÀ²ñ¤ò7·î29Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª¡§2025Ç¯7·î25Æü
¡¦(³ô)¥¼¥Ö¥é¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂåÉ½¼èÄùÌò °¤ºÂ¾å¡¦ÅÄÊ¥ 2Ì¾¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤Î¡Ö¥íー¥«¥ë¡¦¥¼¥Ö¥é¿ä¿Ê¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¡§2025Ç¯8·î5Æü
°Ê¾å
¢§³ô¼°²ñ¼ÒZebras and Company¡Ê¥¼¥Ö¥é ¥¢¥ó¥É ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤È¤Ï
¡ÖDifferent scale, Different future ¡Ê¿·¤·¤¤¤â¤Î¤µ¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤À®Ä¹¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ºî¤ì¤ë¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê´ë¶È·Ð±Ä¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡ÖÍ¥¤·¤¯·ò¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Åê»ñ¤È·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¡¦·Ð±Ä»Ù±ç¡¢¹ÔÀ¯¤ä¶âÍ»´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¡Ö¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¥¼¥Ö¥éÅª·Ð±Ä¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¡Ö¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Á´¤Æ¤Î´ë¶È¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§³ô¼°²ñ¼ÒZebras and Company ²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZebras and Company
Àß¡¡Î©¡§ÎáÏÂ3Ç¯3·î12Æü
»ö¡¡¶È¡§¡Ö¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¡¢µÚ¤Ó¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ä·Ð±Ä»Ù±ç¤Î¼Â¹Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ºÂ¾åÍÛÊ¿¡¢ÅÄÊ¥ÎÉ·É
¼Ò³°¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓÌ£°¦
´ÆººÌò¡§»°ÈøÅ°
