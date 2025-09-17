旅行・アウトドア利用で急成長、80万ユーザー突破の割り勘サービス「Walica」 新デザインでさらに使いやすく
個人開発による割り勘計算サービス「Walica（ワリカ）」は、2025年8月に月間アクティブユーザー数（MAU）が80万人を突破しました。旅行やアウトドアなどグループ利用の拡大が成長を牽引しており、前年比約30％の伸びを記録。今回、さらなる利用シーン拡大を見据え、デザインを全面的にリニューアルしました。
旅行やアウトドアを中心に利用が拡大
Walicaは、メンバー間の立替や出費を記録するだけで、自動で最小限の清算方法を算出できる割り勘計算サービスです。
主な利用シーンは国内外の旅行や飲み会ですが、近年ではBBQやキャンプといったアウトドアイベントでも広く使われています。
▼ 2025年Walicaグループの行き先ランキングTOP5
- 韓国
- 北海道
- 沖縄
- ディズニーランド
- BBQ
デザイン全面リニューアルで直感的に使いやすく
今回のリニューアルでは、ユーザー体験を重視し、より直感的に操作できるUI と モバイル利用に最適化されたデザイン を導入しました。
これにより、初めて利用するユーザーでも迷わず入力でき、外出先でも快適に利用できるサービスへと進化しています。
旅行・イベント幹事の味方となるサービス展開
Walicaは、シンプルで直感的な日程調整サービス 「Calinto（カリント）」（https://calinto.jp） や、旅行時の持ち物リストを自動生成できる 「パックチェック」（https://packcheck.jp） も運営しています。
グループ旅行の計画から当日の清算までをシームレスにつなぐサービス群として、幹事の負担を減らし、ユーザーの利便性向上に取り組んでいます。
ユーザー像と広告主への価値
Walicaのユーザーは18～34歳の若年層を中心に構成され、男女比はほぼ半々。
特に「旅行」「アウトドア」「外食」「テクノロジー」に強い関心を持つユーザーが多く、旅行関連サービスや個人間送金サービスにとって高い親和性を持つ広告媒体となっています。
今後の展望
Walicaは今後も、グループ利用の定番サービスとして利便性を高めながら、旅行・アウトドアを中心とした幅広いシーンでの活用を推進していきます。
旅行関連サービスや個人間送金サービスとの広告出稿・サービス連携についても積極的に取り組んでまいります。ご関心をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス概要
サービス名：Walica（ワリカ）
内容：グループ間の割り勘計算サービス
提供開始：2018年10月
利用者数：月間80万人（2025年8月時点）
URL：
[Walica] https://walica.jp
[Calinto] https://calinto.jp
[パックチェック] https://packcheck.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
担当 ：宮地就暉
MAIL：miyachi@walica.jp
フォーム：https://forms.gle/asemYYUaJfwVkA8y9