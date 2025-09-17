旅行・アウトドア利用で急成長、80万ユーザー突破の割り勘サービス「Walica」　新デザインでさらに使いやすく

Walica

個人開発による割り勘計算サービス「Walica（ワリカ）」は、2025年8月に月間アクティブユーザー数（MAU）が80万人を突破しました。旅行やアウトドアなどグループ利用の拡大が成長を牽引しており、前年比約30％の伸びを記録。今回、さらなる利用シーン拡大を見据え、デザインを全面的にリニューアルしました。

旅行やアウトドアを中心に利用が拡大

Walicaは、メンバー間の立替や出費を記録するだけで、自動で最小限の清算方法を算出できる割り勘計算サービスです。

主な利用シーンは国内外の旅行や飲み会ですが、近年ではBBQやキャンプといったアウトドアイベントでも広く使われています。

▼ 2025年Walicaグループの行き先ランキングTOP5- 韓国- 北海道- 沖縄- ディズニーランド- BBQ

デザイン全面リニューアルで直感的に使いやすく

今回のリニューアルでは、ユーザー体験を重視し、より直感的に操作できるUI と モバイル利用に最適化されたデザイン を導入しました。

これにより、初めて利用するユーザーでも迷わず入力でき、外出先でも快適に利用できるサービスへと進化しています。

旅行・イベント幹事の味方となるサービス展開

Walicaは、シンプルで直感的な日程調整サービス 「Calinto（カリント）」（https://calinto.jp） や、旅行時の持ち物リストを自動生成できる 「パックチェック」（https://packcheck.jp） も運営しています。

グループ旅行の計画から当日の清算までをシームレスにつなぐサービス群として、幹事の負担を減らし、ユーザーの利便性向上に取り組んでいます。

ユーザー像と広告主への価値

Walicaのユーザーは18～34歳の若年層を中心に構成され、男女比はほぼ半々。

特に「旅行」「アウトドア」「外食」「テクノロジー」に強い関心を持つユーザーが多く、旅行関連サービスや個人間送金サービスにとって高い親和性を持つ広告媒体となっています。

今後の展望

Walicaは今後も、グループ利用の定番サービスとして利便性を高めながら、旅行・アウトドアを中心とした幅広いシーンでの活用を推進していきます。

旅行関連サービスや個人間送金サービスとの広告出稿・サービス連携についても積極的に取り組んでまいります。ご関心をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

サービス概要

サービス名：Walica（ワリカ）

内容：グループ間の割り勘計算サービス

提供開始：2018年10月

利用者数：月間80万人（2025年8月時点）

URL：

[Walica] https://walica.jp

[Calinto] https://calinto.jp

[パックチェック] https://packcheck.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：宮地就暉

MAIL：miyachi@walica.jp

フォーム：https://forms.gle/asemYYUaJfwVkA8y9