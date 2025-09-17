株式会社日テレHR総合研究所、AI戦略推進のため Chief AI Officer（CAIO）に田中義弘氏が就任　ーAIをフル活用した事業拡大へー

株式会社日テレHR総合研究所プロフィールイラストを3D化し実際の人物と握手するシーン：生成AIで作成。左：株式会社タジク 代表取締役 田中義弘 右：日テレHR総合研究所 代表取締役 中村博行

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役：中村博行、以下、日テレHR総研）は、新規AIサービスの拡大および事業運営の強化に向けて、本日2025年9月17日付で、AI分野に高度な知見を持つ田中義弘氏をChief AI Officer（最高AI責任者、以下CAIO）として招聘いたしました。

当社は、日本テレビのコンテンツ制作力やメディア展開力、および2019年より日本テレビにて展開してきました人材事業におけるHR知見を強みとし、企業の採用・教育・人事領域における多様なHR事業を展開しております。

このたび田中義弘氏をCAIOとして招聘することで、AI研究開発の知見と経営戦略を融合し、新規サービス開発や業務効率化を推進。「AIドリブンHRソリューション」の実現を通じて、業界の新たな可能性を切り拓いてまいります。

田中義弘氏 経歴紹介

田中義弘氏は、大学卒業後にデザイン事務所での勤務を経て、2010年にアイデアクラウドを創業。WEBサイト制作やXR領域を中心に事業を展開し、オンライン展示会、防災VRなど新たな取り組みを次々と実施しました。

2018年には、VTuberを中心としたXRエンターテインメント事業を立ち上げ、新しいエンターテインメントの形を創出。2021年にはアイデアクラウドを株式売却しEXITした後、新たに株式会社タジクを創業。生成AIを活用した新規事業の開発に着手し、AIアニメプロジェクトをはじめとする複数のAI関連事業にも参画しています。

今後の展望

今後は、企業のAIリテラシー向上を目的としたe-Learningプログラムの提供や、本格的なAI内製化を目指す企業様向けのAX（AI Transformation）支援など、AI推進のあらゆるフェーズで企業をサポートするサービスを展開していく予定です。

日テレHR総合研究所は、この取り組みを通じて、日本企業の生産性向上とHR領域の変革に貢献してまいります。

代表者コメント

代表取締役社長 中村博行

「このたび、AI分野における第一人者である田中義弘氏をCAIOとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。日テレHR総研は、日本テレビグループとして培ってきたコンテンツ制作力やHR領域での知見を強みに、企業の皆さまの課題解決に貢献してまいりました。今後は田中氏の知見を最大限に活かし、AIをフル活用した新たなソリューションを提供することで、HR領域の変革のみならず、日本企業全体の成長と未来創出を支援してまいります。」

会社概要

社名：株式会社日テレHR総合研究所

https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村 博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等