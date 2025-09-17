北海道で駆除されるヒグマの命を無駄にしない--札幌円山の革ブランドKEETSが「ヒグマレザープロジェクト」をMakuakeにて開始！
株式会社KEETS
北海道で深刻化するヒグマ問題と「命を繋ぐ」挑戦
近年、北海道ではヒグマの出没が急増し、やむなく駆除される個体も増加しています。
しかし、多くは捕獲後すぐに廃棄され、命の痕跡すら残らないのが現状です。
札幌・円山の小さなアトリエでバッグや革製品を作るKEETS（キイツ）は、「駆除された命を無駄にしない」という小さな選択肢を社会に示すべく、ヒグマ革を活かした製品づくりに挑戦します。
クラウドファンディング「ヒグマレザープロジェクト」始動
本プロジェクトは、応援購入サービスMakuakeにて、2025年9月15日（月・祝）から10月30日（木）まで公開されます。
今回製作するヒグマレザー製品
- ヒグマの爪型チャーム
- ループキーホルダー
独特の艶と堅牢性を持つヒグマ革。
製品はすべて、北海道札幌、円山西町（まるやまにしまち）にあるレザーブランド KEETS（キイツ） のアトリエにて、一つひとつ丁寧に手作業で仕立てています。
数量限定の「超早割リターン」も用意し、手に取りやすい価格帯から展開いたします。
応援購入が「命の循環」をつくる
応援購入いただいた資金は、
- エゾシカ、ヒグマなど駆除された命を無駄にしない循環型の仕組みづくり
- KEETSの拠点である札幌・円山西町町内会のヒグマ対策活動への寄付
- ヒグマ原皮の仕入れ・鞣し加工・製作費用
に充てられます。
将来的には、ハンター様と直接連携し、捕獲個体の雌雄・月齢・地域を明確にする「トレーサビリティ」の仕組みを整備し、北海道の野生動物との共生に繋がるモデルケースを構築していきます。
Makuakeプロジェクト概要
プロジェクト開始：2025年9月15日（月）9:00
プロジェクト終了：2025年10月30日（木）22:00
発送予定：2026年1月末日まで
Makuakeプロジェクトページ https://www.makuake.com/project/higuma1/
会社概要
社名：株式会社KEETS
代表者：代表取締役 後藤 晃
創業：2013年 2月
設立：2015年 9月
所在地：〒064-0944 北海道札幌市中央区円山西町1丁目3-7
事業内容：バッグ、皮革製品、縫製品の企画、デザイン、製造、加工、卸、販売及
URL：http://keets.co.jp