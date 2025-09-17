サイバーエージェントグループ共催セミナー開催！TikTok広告で伸ばす、次の一手 実践ノウハウ公開セミナー

株式会社CyberACE(サイバーエース)

【開催概要】

日時 ：2025年9月25日（木） 15:00～16:30、懇親会16:30～

参加費 ：無料

※事前申込みの定員制（先着順）

※定員に達し次第、受付を終了いたします。早めにお申込み下さいませ。

開催場所 ：TikTok for Business Office 渋谷ヒカリエ 26F

【参加予約はこちら】 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu0_MBs5BROVFD9nZmlEMsG8M_NmymK5VSAVxVyAKXZVKgHg/viewform

【セミナー概要】

本セミナー「TikTok広告で伸ばす、次の一手 実践ノウハウ公開セミナー ～唯一の最上位賞含む多数のAwardを受賞したサイバーエージェントグループが語る成功メソッド～」では、TikTokの最新トレンドを踏まえ、TikTok広告におけるマーケティング成果の最大化を実現するための重要ポイントをご紹介します。

TikTok for Businessの担当者よりTikTok広告における最新アップデート情報をご説明いただくほか、サイバーエージェントグループから、サイバーエージェント インターネット広告事業、子会社のサイバーエース、サイバーZ、当社広告事業の各社担当者より、最先端ソリューションを活用した実践事例をご紹介します。

＼ こんな方におすすめ／

・TikTok広告の最新プラットフォーム動向を深く理解し、自社のマーケティング戦略に活かしたい方

・AIを活用した自動化機能など、最先端の広告ソリューションに関心がある方

サイバーエージェントグループは「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」において、最高賞である Agency of the Year を含む計6部門を受賞。TikTok for Businessと緊密に連携し、エンドユーザーに寄り添った広告提案を行ってまいりました。

本セミナーでは、サイバーエージェントグループとTikTok for Business、それぞれの視点から見る現在の市場環境と、TikTok広告を活用した成功事例をご紹介します。今後のマーケティング活動に役立つ具体的なヒントをお持ち帰りいただけます。

TikTokは本当に効果があるのか？と疑問をお持ちの方や、他の縦型動画メディアとの使い分けに迷っている方など、ぜひご参加ください。

セミナー終了後には懇親会を実施しますので、お時間の許すかたは情報交換・意見交換の場としてぜひこちらもご参加くださいませ。

【プログラム】

Session1：TikTok広告 最新市況

TikTok for Business Japan 稲垣 勇登

Session2：サイバーエージェントグループ｜TikTok for Business との取り組み

TikTok for Business Japan 稲垣 勇登

株式会社サイバーエージェント 帆秋 大地

株式会社CyberACE 佐々木 駿

株式会社CyberZ 盛一 大飛

Session3：最新ソリューションを活用した成功事例、各代理店の強みについて

TikTok for Business Japan 稲垣 勇登

株式会社サイバーエージェント 帆秋 大地

株式会社CyberACE 佐々木 駿

株式会社CyberZ 盛一 大飛

Session4：インセンティブプログラム（セミナー参加された広告主企業様限定）のご紹介

Session5：懇親会 ※自由参加

【登壇者】

TikTok for Business Japan

執行役員 Sales Director Head of Digital Agency

稲垣 勇登

学生時代からDeNAなど複数社での長期インターンを経験後、株式会社メルカリに新卒入社。メルカリUS事業のデジタルマーケティング全般、メルカリ日本事業のプロダクトマネジメントに従事。 2019年TikTok for Business Japanに参画。2021年よりパフォーマンス広告の製品戦略統括を経て、2023年より広告事業組織にて執行役員として、営業およびクライアントソリューション機能を統括。

株式会社サイバーエージェント

インターネット広告事業本部 TikTok局 局長

帆秋 大地

2011年、スタートアップの広告代理店に新卒入社。SEO、ホームページ制作などの営業担当。2014年サイバーエージェントに入社後、SEM、DSP、ADNWとコンサルタントを担当した後、TikTok専門グループからマネージャーとして参画。2022年に局長就任。

株式会社CyberACE

SNSマーケティング本部戦略局 エキスパートコンサルタント

佐々木 駿

2022年、CyberACE入社。入社初年度からMeta広告の運用コンサルタントとして、教育・EC・アプリ・BtoBなど多様な業種におけるダイレクト広告運用に従事。2年目からはMeta/TikTok運用チームのプレイングマネージャーとしてチームを担当。現在は新規セールスチームにて、Meta・TikTokを中心としたSNS広告の提案業務に従事。

株式会社CyberZ

メディア統括本部 TikTokチーム マネージャー

盛一 大飛

2022年、サイバーエージェント入社後、CyberZへ配属。1年目からTikTokの運用コンサルタントとして従事し、APP広告、WEB広告ともに幅広い業種の運用。2024年よりTikTokのマネージャーに就任。現在はプレイングマネージャーとして、ダイレクト広告を中心に運用を担当。

＜ご都合が合わない方は、ぜひこちらより広告相談をご依頼ください＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)