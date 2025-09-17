ヘッドレスCMS「Opera CMS」導入シナリオをLPに公開しました

株式会社ナレッジベース

株式会社ナレッジベース（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 之総）は、2025年9月12日、開発者向けヘッドレスCMS「Opera CMS」の導入シナリオをランディングページに掲載いたしました。

Opera CMS :https://knowledge-b.jp/service/operacmsランディングページへ

Opera CMSの最大の強みは”ヘッドレス”であるということ。

従来のCMSのようにフロントエンドと一体化していないため、デザインやUIの制約がなく、Webサイト、スマホアプリ、デジタルサイネージなど、あらゆるチャネルに同じコンテンツを配信できます。

さらに、バックエンドをそのままにフロントだけを刷新できるため、将来のリニューアルや新サービス展開にもスピーディに対応可能です。“ヘッドレス”であることが、長期的な運用コスト削減とブランド体験の統一につながります。

ヘッドレスCMSの強み：

フロントエンドの自由度：デザインやUIに制約されず、Web、アプリ、IoTなど複数チャネルに同じコンテンツを配信可能

開発スピード：バックエンドとフロントを切り離せるので、サイト改修や機能追加が柔軟

拡張性・将来性：技術の進化に合わせてフロントエンドを差し替えられる

運用効率：一元管理したコンテンツをどこにでも展開できる

今回は、Opera CMSのコンテンツ配置の柔軟さにアプローチした導入シナリオをランディングページ(https://knowledge-b.jp/service/operacms)へ公開いたしました。既存のサイトデザインを損なうことなく、柔軟にコンテンツを配置し、簡単に情報を更新することができます。

掲載シナリオ：

料理レシピサイト

サービスや商品の販売サイト

製造業の導入事例ページ

サイトのレイアウトに合わせて柔軟にコンテンツを配置できるため、もとからあるサイトデザインを損なう心配がありません。

次回予告：新機能のご紹介

Opera CMSでは、今後もお客様の運用ニーズに応える機能追加を続々と予定しています。

次回の記事では、管理画面からユーザーやグループを追加・編集し、役割に応じたロールを設定できる「マスタ管理機能」のアップデート情報をお届けします。運用管理の効率化にぜひご期待ください！

期間限定！正式リリースキャンペーン

「Opera CMS」の正式リリースを記念して、期間限定キャンペーンを実施中です。

コンテンツ内容や画面デザインがすでに確定しているなら、「シンプルプラン」がおすすめ。「月額\0～」というお得なこのタイミングに、ぜひご検討ください。

また、要件に合わせて必要な機能を選択しカスタマイズできる「カスタムプラン」、さらには導入後の入稿サポートから必要な機能の追加まで徹底して伴走する「万全プラン」もございます。料金体系の詳細は、ランディングページ(https://knowledge-b.jp/service/operacms)をご確認ください。

まずは無料でお試し

期間限定！超お得なキャンペーンを実施中

導入前の不安を少しでも解消していただくために、ご契約前に「Opera CMS」の操作を体験できるデモ環境をご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://knowledge-b.jp/service/operacmsランディングページからお問合せください

Operaシリーズ情報

Opera CMSリリース情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000159889.html

Opera AI Chatリリース情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000159889.html