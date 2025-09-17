【ジェラルド・ジェンタ】新作「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」と「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」を発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

「ジェンティッシマ ウルサン」コレクションの最新章は、デザインがアートを成すという、ジェラルド・ジェンタのクリエイティブな創意工夫の精神を忠実に守り、常識の枠を超えた美の象徴からインスピレーションを得ています。

最新作の「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」と「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」は、目を奪う印象的なコントラストを織り成しつつ、この哲学を表現。主役となるデザインは、自由と魅惑を調和させながら、統一感あるデザイン言語を生み出します。この2つの新作は互いに引き立て合い、時を刻むことで体験を演出すると共に、独自性を追い求める人々にとっての出発点ともなる、「ウルサン」コレクションの多目的性を明示しています。

どちらのモデルも、自然の要素からインスピレーションを得た洗練された仕上げを追求しています。「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」のダイアルは、「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」のアーティスティック・ディレクター マチュー・エジがインスピレーションを得たアイリスの花の色合いを採用。「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」は、これまでのジェラルド・ジェンタの作品の洗練された進化形であり、見るたびに稀少な光やエネルギーの閃光が放たれるような、格調高い美しさを表現しています。

「ウルサン」のレガシーを踏襲したこれらの新作は、エレガントで官能的なデザインを通じて伝統的なウォッチメイキングを再定義します。メゾンにとっては、自由こそが本能的な創造性を刺激し、ハイウォッチメイキングとアートの境界線を曖昧にするのです。そしてこの自由こそが、これらのウォッチを身に着ける人々に力を与えます。

「ジェンティッシマ ウルサン」は、意外性と究極の多用途性を実現するコレクションであり、着用者の人生のあらゆる旅に寄り添うようデザインされています。

アーティスティック・ディレクター マチュー・エジは次のように述べています。「これらの新作はコントラストと専門技術を生かしつつ、デザインの大胆なエレガンスとメゾンのクリエイティブな創意工夫を際立たせます」。

アイコンの原点

物語のはじまりは1994年、地中海のある島でのこと。ジェンタ氏はそこで「ウルサン」(フランス語でウニの意)に出逢い、想像力を掻き立てられます。その球形のフォルムから着想を得て、凸面状の側面にビーズが散りばめられた、大胆で個性的なデザインの円形のケースが生み出されました。ジェンタの「ウルサン」は秩序立っていながら、なおかつ有機的な、棘のある彫刻的な形状という自然のパラドックスを表現しており、調和を保ちながら慣習を打破するメゾンの創造性の追求を体現。妻のエヴリン・ジェンタはこの作品をひと目見て賞賛し、翌年、特製バージョンをプレゼントされましたが、これは今でも彼女のお気に入りとなっています。30年後の今、コレクションは新章へと突入し、解き放たれた魅力の新時代が花開きます。

「ジェンティッシマ ウルサン」

「ジェンティッシマ」は、独立系ウォッチメイキングの究極の表現を成すものであり、創造性の大胆不敵な実験に取組みます。

あらゆるカーブとエッジが大胆さを体現し、特別な瞬間を讃えます。これらのモデルは人生を共に歩むことを目指しており、暮らしとアートの調和と共存を実現します。

紛れもなくジェンタ

「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」

「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」は、シックでエッジの効いたスタイルの洗練された融合により、コレクション内で際立った存在感を放っています。天体の事象にインスパイアされたこのウォッチは、稀少な光とエネルギーの閃光を映し出し、再生と輝きを象徴する鮮やかな変貌をビーズ1つ1つに宿しています。「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」は、ブラックオニキスのダイアルと先の尖ったゴールドのビーズの鮮烈なコントラストを通じて、静かな自信を漂わせ、控えめなエレガンスを表現します。

このウォッチは、挑戦的でありながらなめらかさに満ちた外観を持つスタイルを引き立たせて、よりソフトなエレガンスを物語ります。イエローゴールド 3Nにガラスブラスト加工を施し、223個の先の尖ったビーズを手作業でネジ止めしたケースは、大胆な表現と彫刻的なエッジが際立つ反抗の美学を醸します。

中心を占めるブラックオニキスのダイアルは、ファセットを施したクリスタルの特徴的な8角形のフォルムを反映。テクスチャーのある表面は光や影と戯れ、メタルの豊かさや、ダイアルとビーズが醸し出す大胆なコントラストを際立たせます。共に硬質の石に魅了されていたジェンタ氏とマチュー・エジにとって、オニキスの使用は貴重な宝石に傾ける2人の情熱の証です。ダイアルの下にあるGG-005ムーブメントは、「ゼニス エリート」ベースと、見直しがなされたローターを搭載し、パワーリザーブは50時間、振動数は4 Hz。ストラップはブラックの稀少なエキゾチックレザー製です。

「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」は、ジェラルド・ジェンタの不朽の精神に対する大胆でありながら洗練されたオマージュであり、先鋭的なデザインと、プレシャスな素材、そしてメカニカルな芸術性が完璧なバランスで融合しています。

タイムレスなデザイン

「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」

天賦の創造性が見い出す自然との調和。バーガンディカラーの選択は、古くから美と独自性の象徴とされてきた花、ジャーマンアイリスの豊かな色合いを彷彿させます。これはマチュー・エジのインスピレーションを反映すると共に、「ウルサン」コレクションが表現するデザインとエレガンスを想起させます。この花に見られる奥深い色合いの花びらとマスタードブロンズカラーのヒゲは、ダイアルとビーズの色の両方にも呼応し、このウォッチのデザインに宿る印象的な二面性を映し出しています。

真鍮製のダイアルには8角形のギョーシェ模様が隠れており、あらゆる光線を捉えます。ローズゴールドの温かみのある光輝は、洗練されたロマンスのムードをこのウォッチに添え、輝きと光の精妙な戯れを演出。ケースはローズゴールド 4N製、マットなテクスチャーでソフトさを醸し出すガラスブラスト仕上げが施され、時間帯を問わず自然光を反射します。このテクスチャーは、金属で表現されていながら、ベルベットのようになめらかな花びらの表面を想い起させます。ベゼルとケースには手作業でビーズが精密にセットされ、花びらに浮かぶ朝露のしずくのごとく、時が止まったような美しさを漂わせています。「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」は、バーガンディカラーのレザーストラップを組み合わせることで、より深みのある色調のコントラストを生み出し、ケースのビーズ装飾をさりげなく引き立て、輝きを際立たせます。「ウルサン 36 ブラックオニキス」と同様、GG-005ムーブメントは、「ゼニス エリート」ベースと、見直しがなされたローターを搭載し、パワーリザーブは50時間、振動数は4 Hz。

自然の静かな輝きを讃える「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」は、詩情溢れるデザインと機械的な精度を1つのウォッチに集約し、あらゆる角度からエレガンスを放ちます。

新作「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」と「ブラックオニキス」は、「ウルサン」コレクションの進化を象徴するものであり、現代的なエレガンスの表現と大胆なフォルムを融合させています。どちらも、自然とデザインの二面性を表現して、洗練されていながらも魅惑的な存在感を手首に添え、芸術性と感動を通じてウォッチメイキングの限界を押し広げるというジェラルド・ジェンダのコミットメントを改めて浮き彫りにします。

「ジェンティッシマ ウルサン 36 バーガンディ」

EECD01A1

ケース

素材 ローズゴールド 4N - ガラスブラスト仕上げ、ポリッシュ仕上げを施した

ローズゴールド製の223個のビーズ

ダイアル、針

ダイアル 真鍮 - バーガンディカラーの8角形のギョーシェ模様

直径 36.5 mm

厚さ 9.6 mm

時分インデックス ホワイトの転写(SLN)

針 ローズゴールド 4N - ポリッシュ＆ラウンド仕上げ

ムーブメント

キャリバー GG-005 - 再設計されたローターを装備した「ゼニス エリート」

パワーリザーブ

振動数 50時間 - 4 Hz

直径 25.6 mm

厚さ 3.88 mm

部品数 126

ストラップ

ラグ幅 17.5-16 mm

素材 バーガンディのカーフレザー

発売時期 2025年10月(予定)

価格 27,000CHF(税抜)

「ジェンティッシマ ウルサン 36 ブラックオニキス」

EECE02A1

ケース

素材 イエローゴールド 3N - ガラスブラスト仕上げ、ポリッシュ仕上げを施した

イエローゴールド製の223個のビーズ

リューズ カボションカットのブラックオニキスをセットしたイエローゴールド製

ダイアル、針

ダイアル ブラックオニキス

直径 36.5 mm

厚さ 9.6 mm

インデックス(時) イエローゴールド 3N製のスタッド

インデックス(分) ブラックマット(非SLN)

針 イエローゴールド 3N - ポリッシュ＆ラウンド仕上げ

ムーブメント

キャリバー GG-005 - 再設計されたローターを装備した「ゼニス エリート」

パワーリザーブ

振動数 50時間 - 4 Hz

直径 25.6 mm

厚さ 3.88 mm

部品数 126

ストラップ

ラグ幅 17.5-16 mm

素材 ブラックのエキゾチックレザー

発売時期 2025年10月(予定)

価格 29,000CHF(税抜)

メゾン「ジェラルド・ジェンタ」について

メゾン「ジェラルド・ジェンタ」の礎となっているのは、直感と熟練技の革新的な対話であり、そこでは技術が想像力を支え、芸術性は慣習の枠を超えて解き放たれています。その核心にあるのは、クリエイティブな創意工夫へのコミットメントであり、大胆なアイディアがタイムレスなウォッチメイキングのステートメントへと生まれ変わります。メゾンは、大胆不敵な実験と絶え間ない再発明を通じて、独自のエレガンスを提唱します。それは、意外性と洗練性を兼ね備えた手首上のアートを目指すという美のビジョンです。

仕様指示や妥協とは無縁の、制約のないものづくりを目指す強い情熱に突き動かされてデザインに取組んだジェラルド・ジェンタ氏によって、1969年にスイスのジュネーブで設立されたメゾン。この独立性のおかげでジェンタ氏は、独創的なデザインと完璧なバランスを保ったフォルムと機能への愛で特徴付けられる、自らの先見性あるデザイン言語を完全に表現することができたと言えるでしょう。

メゾンは、2023年、「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」の支援とマチュー・エジのアーティスティック・ディレクションの下で復活を遂げ、その最もアイコニックなクリエーションの1つである「ジェンティッシマ ウルサン」を再解釈することで、再びスポットライトを浴びました。このリエディション版は、ジェンタ氏のオリジナルビジョンの豊かさと洗練を反映しています。どの作品も、印象的なコントラスト、予想外のテクスチャー、さりげない8角形などあらゆるデザインに組み込まれた隠れた幾何学模様があしらわれています。

ジェラルド・ジェンタは、ブランドのアヴァンギャルドなヘリテージを守りながら現代性を取入れたコレクションを通じて、ウォッチメイキングの限界を押し広げ続けます。あらゆるディテールに意図があり、あらゆるデザインが表現力を持つという哲学の具現化に取組むメゾンは、時をキャンバスに変え、トレンドやとりわけ時自体を超越した、ウェアラブルなアートを生み出します。

「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」について

「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」は、先見の明を持つ2人のマスター・ウォッチメーカー、ミシェル・ナバスとエンリコ・バルバシーニによって創設されました。スイスのジュネーブ州メイランにあるこのアトリエでは、デザイナー、エンジニア、職人たちが一堂に会し、卓越性の探求というルイ・ヴィトンの使命を20年以上に渡り守り続けています。ジェラルド・ジェンタやダニエル・ロートも傘下に持つこのヒューマンスケールのマニュファクチュールは、卓越した技巧と革新的なノウハウを融合させ、常に新しい大胆さをクリエーションにもたらすことで、比類なきウォッチを生み出しています。つまり「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」は、時計作りにおける主要な機能的および美的構成要素を網羅し、3つのメゾンの時計製造を統合しているのです。専門分野は「ラ・ファブリク・デ・ボワティエ」、「ラ・ファブリク・デ・カドラン」、「ラ・ファブリク・デ・ムーブマン」に分かれ、伝統的な技術と最先端のテクノロジーを融合することで、「ジュネーブ・シール」を取得した作品を含む卓越した仕上げのウォッチが生み出されています。

