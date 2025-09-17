2025年最新版：Instagram新機能を活用したマーケティング戦略とCOCOマーケが提供する支援とは？

はじめに

株式会社ホットセラー

SNSマーケティングの主戦場として注目を集めるInstagramは、2025年も進化を止めることなく、多くの新機能を追加しています。特にAIの導入、動画コンテンツの強化、そしてユーザーエンゲージメントの深化が著しく、マーケターやビジネス担当者にとって重要なアップデートが続出しています。

本記事では、2025年に導入されたInstagramの主要新機能を解説し、それらをどのようにビジネスに活かせるのかを考察します。また、Instagramマーケティングを支援する「COCOマーケ」の独自サービスについても紹介し、企業が成果を出すための具体的なアクションを提案します。

1. 2025年注目のInstagram新機能

◆Instagramが定義するコンテンツの役割分担

Instagramの公式クリエイターガイドにて、各コンテンツ形式の役割が明確に定義されました。以下のように、投稿タイプごとに主な目的が整理されています。

Reels（リール）：

新しいオーディエンスへのリーチに最適。

Carousel（カルーセル）／Single Photos（単一写真）／Stories（ストーリーズ）：

既存フォロワーとのエンゲージメントを高めるのに有効。

Lives（ライブ）／Channels（チャンネル）：

最も忠実なファンとの関係を深めるための、親密なコンテンツに適している。

このようにコンテンツの種類ごとに「何を目的にするべきか」が公式に整理されたことで、企業やクリエイターが目的に応じて投稿戦略を組み立てやすくなりました。リーチ・エンゲージメント・ファン育成という各ステージに応じた投稿設計が、これからのInstagram運用においてさらに重要になると考えられます。

◆AI音声翻訳（Reels対応）

Metaの生成AIを活用した「AI音声翻訳」機能がリールに追加され、英語⇄スペイン語のリアルタイム翻訳が可能に。発信者の口の動きに合うリップシンクも自動調整され、違和感なく視聴できます。日本企業が海外にリーチするうえで強力な武器になります。

◆リール連結機能（シリーズ化）

すでに投稿したリールを新しいリールと紐付けでき、シリーズ動画として一貫性のあるストーリー展開が可能に。製品紹介、チュートリアル、インフルエンサーとのコラボなどに最適です。

◆リポスト機能（Repost）

他ユーザーのリールや投稿を自分のプロフィールで共有可能に。UGC（ユーザー生成コンテンツ）の活用、インフルエンサーとの連携強化が加速します。

◆プロフィールでのプロモーション表示

Instagramショップを持つビジネスアカウントは、プロフィール上に1週間限定のキャンペーン情報を表示可能に。セールや新商品のプロモーションに活用できます。

◆強化されたインサイト（視聴維持率、スキップ率）

リールに「視聴者がどのタイミングで離脱したか」を示すリテンショングラフや、3秒以内に離脱した割合を示す「スキップ率」など、コンテンツ改善に直結する指標が導入されています。

2. Instagram新機能がもたらすビジネスインパクト

Instagramの最新アップデートは、企業にとって実用性の高い変化をもたらしています。以下は、特に注目すべき5つのビジネスインパクトです。

■ 海外展開が容易に（AI翻訳）

Reelsに搭載されたAI音声翻訳機能により、異なる言語圏のユーザーにも自然な形で情報を届けることが可能となりました。これにより、従来よりも低コスト・短期間で海外市場への情報発信が実現できるようになります。特に越境ECや観光業など、グローバル展開を視野に入れる企業にとっては非常に有効な機能です。

■ エンゲージメント向上と視聴時間の最大化（Reels連結）

Reels同士をシリーズ化して連結することで、視聴者をより長くコンテンツに引き込む設計が可能になりました。ストーリー性のある投稿やチュートリアル型のコンテンツを展開することで、エンゲージメントを高めながら視聴完了率を上げる施策が打てます。

■ ファンとの関係強化と口コミ拡散（リポスト機能）

リポスト機能によって、UGC（ユーザー生成コンテンツ）やインフルエンサー投稿の再利用が容易になり、ブランドとの接触機会が拡大します。これにより、顧客との信頼関係を深めると同時に、口コミを起点とした自然な拡散が期待できます。

■ コンバージョン導線の強化（プロモーション表示）

Instagramショップ連携により、プロフィール上にキャンペーン情報を固定表示できるようになったことで、ユーザーの購入導線がより強化されました。訪問者の購買意欲を逃さず、ECや予約フォームへの流入を促進します。

■ データ駆動型マーケティングの推進（インサイト強化）

リテンショングラフやスキップ率といった新たなメトリクスの導入により、投稿ごとのパフォーマンスをより精密に分析できるようになりました。これにより、仮説検証→改善のPDCAサイクルを高速で回せるようになり、効果的なマーケティング戦略立案が可能です。

3. COCOマーケが提供するInstagramマーケティング支援

株式会社ホットセラーが展開するInstagram運用支援サービス「COCOマーケ」は、以下の特長を持ちます

■ おすすめタブ上位露出支援

特定のキーワード検索で、Instagramのおすすめタブ上に自社投稿を表示させるプランです。オーガニック流入を増加させ、フォロワー以外の潜在顧客との接点を創出します。

■ アカウント検索上位表示

Instagramの検索機能で、アカウントが一覧上位に表示されるよう設計。Instagramが信頼性の高いアカウントと判断する条件に基づき、表示優先順位を最適化します。

■ リールブースティング施策

リール動画を非フォロワー層に拡散し、保存率・再訪率を向上させる施策を導入。拡散力と視覚的訴求を活用し、ブランディングから来店・CVまでの導線を強化します。

■ アカウント最適化育成

最適化アカウントとなる自社のみでの運用を可能にできるような土台を整え、継続的にリーチを拡大できる状態を構築。潜在顧客との関係性を築きます。

■ ビッグデータ×Instagramアルゴリズム解析

数千のアカウント分析を基盤とした独自エンジンにより、投稿内容・タイミング・ハッシュタグ設計までを最適化。アルゴリズム変化を先読みし、持続可能な運用成果を導きます。

5. おわりに：変化するInstagramをどう乗りこなすか

Instagramは今後も進化を続け、動画重視、AI活用、コミュニティ強化といった軸で多くのアップデートが見込まれます。企業としては、機能の変化をいち早くキャッチし、自社のマーケティング戦略にどう取り入れるかが鍵です。

COCOマーケは、変化の激しいInstagramマーケティングの「伴走者」として、企業の成長を支援してまいります。最新トレンドを知りたい方、Instagramの効果を最大化したい方は、ぜひCOCOマーケ公式サイトまたはLINE@からお気軽にご相談ください。

