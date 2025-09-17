MMI代表取締役社長・橋本修一が［BREX関西］の特別セミナーに登壇。

株式会社エムエムインターナショナル

「住まい・建築・不動産の総合展［BREX関西］」（2025年10月30日（木）・31日（金）インテックス大阪にて開催）において、株式会社エムエムインターナショナル（MMI）代表取締役社長・橋本修一が特別セミナーに登壇いたします。

『高騰する人件費、どうする？ 清掃ロボット1000台の活用から導き出したリアルな成果』と題した講演で、高騰する人件費や深刻な人手不足を背景に、清掃ロボットの導入が加速しているなか、MMIが全国で展開する清掃ロボット1000台の実稼働データをもとに、ROI（投資対効果）の実際や、現場での運用改善事例を徹底解剖。人件費削減だけでなく、清掃品質向上やスタッフの負担軽減といった多角的な成果を、リアルな数字とエピソードで紹介します。

MMIが全国で展開する、高性能業務用小型清掃ロボットJINNY20について詳しくお知りになりたい方はコチラ(https://mmin-net.co.jp/jinny/)へ。

【セミナー概要】

日時：2025年10月31日（金）15：20～15：50

場所：インテックス大阪 講演会場3

講演タイトル：『高騰する人件費、どうする？ 清掃ロボット1000台の活用から導き出したリアルな成果！』

登壇者：株式会社エムエムインターナショナル 代表取締役社長 橋本 修一

参加費：無料（展示会への事前登録が必要です）

お申し込みはコチラ(https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/module/booth/364727/321109)から

【展示会概要】

展示会名：住まい・建築・不動産の総合展 ［BREX関西］

会期：2025年10月30日（木）・31日（金） 10：00～17：00

場所：インテックス大阪

⇒展示会の総合サイトはコチラ(https://housing-biz.jp/kansai/)