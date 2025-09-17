環境省「第 7 回 ESG ファイナンス・アワード・ジャパン環境サステナブル企業部門」募集開始について

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、環境省からの委託業務の一環として、「第 7 回 ESG ファイナンス・アワード・ジャパン 環境サステナブル企業部門」の募集を行います。

【表彰制度の概要】

環境省では、「環境関連の重要な機会とリスク」を「企業価値」向上に向け経営戦略に取り込み、企業価値の向上にもつなげつつ、環境への正の効果を生み出している企業を評価・表彰し、広く社会で共有することにより、ESG 金融・ 環境取り組みの普及・拡大とその質の向上につなげることを目的として、「ESG ファイナンス・アワード・ジャパン」（以下、本アワード）を開催しています。

本アワードは、以下の 5 部門に分かれており、こちらは『５.環境サステナブル企業部門』についての募集をお知らせするものです。

＜参考＞ロゴマーク（イメージ）

※ 「１.投資家部門、２.間接金融部門、３.資金調達者部門、４.金融サービス部門」の募集開始のお知らせは、下記のリンク先をご確認ください。

https://www.murc.jp/news/information/news_250917_02/

【応募対象】

全上場企業（上場先は国内外を問いません）または一定規模以上（直近年度売上高60億円以上および期末従業員数250人以上を目安とします）の非上場企業を応募対象とします。詳細は募集要項でご確認ください。

※ なお、2年連続で環境大臣賞（金賞）を受賞した企業は、規定により、受賞の次年度は応募できません。（今年度は該当企業あり）

【賞の種類】

環境大臣賞である金賞および銀賞のほか、選定委員長賞として銅賞、特別賞（企業規模に照らして特に優れた取り組みを行っている企業や、複数の環境課題の同時解決に資する統合的な取り組みや開示に挑戦し、その内容が優れ ている企業）およびテーマ別賞（ネット・ゼロ、ネイチャーポジティブ、サーキュラーエコノミーについて、特に優れた取り組みを行っている企業）を授与します。

また、開示充実度が一定の基準を満たしている企業を「環境サステナブル企業」として選定します。さらに、継続的に応募いただいている企業の中から、開示の改善度合いが高く、より一層の発展が期待される企業を「環境開示プログレス企業」として選定します。

受賞者は、令和8年2月中旬頃開催予定の表彰式にて発表します。

※ 応募状況および評価結果によっては、該当企業が無しの可能性もございます。

※ 表彰式の開催日時・会場、開催方法等は決定次第発表します。

※ 受賞者、「環境サステナブル企業」および「環境開示プログレス企業」選定企業には、広報等で活用いただけるロゴマークを提供します。

※ 過年度受賞者の一覧は、下記の環境省ウェブページよりご確認ください。

https://www.env.go.jp/press/press_00694.html

【募集期間】

令和7年9月16日（火）～令和7年10月31日（金）17時

募集要項等、詳細は下記の資料をご確認ください。

【応募方法】

以下の URL にアクセスして、エントリーフォームに必要事項を記入してください。

エントリーフォーム記入上の注意事項については、募集要項および別紙「評価軸と評価の視点（令和7 年9月版）」 をご確認ください。

■ エントリーフォーム

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kigyo/2025/

- 募集要項（PDF）(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/09/news_250917_02.pdf)- 別紙「評価軸と評価の視点（令和7年9月版）」（PDF(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/09/news_250917_03.pdf)）- 参考：エントリーフォーム 入力項目一覧（Excel）(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/09/news_250917_04.xlsx)- 参考：エントリーフォーム 入力項目一覧（PDF）(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/09/news_250917_05.pdf)【昨年度からの主な変更点】- 複数の環境課題の相互関係や、重要な環境課題に関する事業リスク・機会の間のトレードオフ・トレードオンを考慮し、複数の環境課題の同時解決に資する統合的な取り組みや開示を進めていることを評価の視点として明確化（特別賞の視点にも新たに追加）- 環境情報と財務情報のつながりのある開示を行い、企業価値向上に向けたストーリーの説得力を高めていることを評価の視点として明確化- 有価証券報告書上でSSBJ 基準に沿った開示を進めていることを新たに評価の視点として追加 等【昨年度本アワード受賞企業による取り組み動画掲載のお知らせ】

昨年度受賞企業の取り組みについて、環境省YouTubeへの動画掲載を開始しました。今後も順次掲載予定です。是非ご覧いただき、本アワードへのご応募や今後の取り組みのご参考としてください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Gx55DGS7x400NTZmoT9lRdnLqJX8QCJ

＜参考＞

環境省 報道発表のウェブページ

https://www.env.go.jp/press/press_00694.html

環境省 ESGファイナンス・アワード・ジャパン環境サステナブル企業部門のウェブページ

https://www.env.go.jp/policy/award.kigyobumon.html