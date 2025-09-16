表紙&誌面を一部公開！ 鈴木ふみ奈、グラビアデビュー15周年!　『鈴木ふみ奈　写真集　GRACE』を発売！

株式会社日之出出版

株式会社日之出出版（東京都中央区）は、グラビアアイドル・鈴木ふみ奈のデビュー15周年を記念した写真集『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』を、2025年9月25日(木)に発売いたします。表紙と一部中面ページを先行して公開いたします。

表紙『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』

15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影されました。彼女の魅力を余すことなく収録し、新境地への挑戦も感じさせる内容となっています。

『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』中面より

青い海が広がるダナンと、ランタンが幻想的に灯る歴史あるホイアンを舞台に、今の鈴木ふみ奈だからこそ表現できる、大胆かつ透明感あふれる自然体な姿を収めた一冊です。ダナンの白い砂浜やホイアンのエキゾチックな歴史的な街並みを背景に、彼女の多彩な表情や自然体の魅力が存分に引き出されています。ベトナムの民族衣装のアオザイ姿や、履いてないと錯覚するようなシースルーランジェリー衣装など、様々なドキッとするカットを多数収録しています。

『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』中面より『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』中面より『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』中面より『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』中面より

高いクオリティを誇る「SUNNY GIRL」誌面をさらにグレードアップさせた珠玉のカットを多数収録。 長年のファンから初めて彼女を知る人まで、すべての人に手に取ってほしい永久保存版です。

■ストア限定購入特典

HMV&BOOKS online、ヨドバシ.com、セブンネットショッピング、そして日之出出版公式ストアの限定で、写真集未収録のカットを使用した特典「トレカ」が付いてきます。数量限定のため、お見逃しなく！

ストア限定 購入特典トレーディングカード

■鈴木ふみ奈コメント

「15年間の集大成として、大胆で、そして自然体の私を詰め込んだ一冊になっています。撮影はベトナムのダナンとホイアンで行いました。青い海と歴史ある街並みの中で、今の私だからこそ表現できる新しい姿をたくさん残してきました。これまで支えてくれた皆さんに、感謝の気持ちを込めて、そして、これからの進化も楽しみにしてもらえるような作品になっていますので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです」

■鈴木ふみ奈プロフィール

デビュー15周年を迎えたトップグラビアアイドル。

「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞を受賞した輝かしい経歴を持ち、その抜群のスタイルと魅力的な笑顔で多くのファンを魅了し続けている。

SNS総フォロワーは150万人以上。

近年は女優としても活躍。NHK朝ドラ「あんぱん」NETFLIX映画「シティハンター」など話題のドラマや映画に続々と出演。

【書籍概要】

タイトル：『 鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』

発売日： 2025年9月25日(木)

定価：3520円（税込）

判型：A4判

頁数：128頁

ISBNコード: 978-4-8387-3351-4

発行：株式会社日之出出版

発売：株式会社マガジンハウス

流通：全国書店・ネット書店ほか

SUNNY GIRL 公式インスタグラム、X：＠sunnygirlmag

【本件に関するお問合せ先】

株式会社日之出出版 別冊編集室 TEL：03-5543-2221（代表）

※販売に関するお問い合わせにつきましては、

株式会社マガジンハウス 受注センター TEL：049-275-1811 までお願いします。