【分割購入可能】(株)ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」が月々3,900円(※)～購入可能になりました！
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川 秀幸、以下 ブレイズ)は、新商品の電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」について、お客様からの強いご要望を受け、2025年9月16日（火）よりショッピングローンによる分割購入サービスを開始いたします。
本サービスをご利用いただくことで、「スタイル e-バイク」を月々3,900円(※)～円から、最大60回払いにて購入いただけるようになり、より多くのお客様に快適でスタイリッシュな電動アシスト自転車ライフをお楽しみいただけます。
なお、本サービスはブレイズ公式ECショップでの購入に限り、ご利用可能です。
【サービス概要】
対象商品：電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」
開始日：2025年9月16日（火）
支払方法：ショッピングローン（分割払い）
支払回数：最大60回払い
月額：月々3,900円(※)～（金額は分割回数・条件により異なります）
・(※)9/21まで実施中の早割価格 198,400円（税込）の場合となります。一般小売価格248,000円（税込）の場合、月々4,900円～購入可能。
＜ご注意点＞
・ショッピングローンには審査が必要です。
・お申し込みの際には、身分証明書（自動車運転免許証、健康保険証など）と引き落とし口座情報が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
・未成年の方は、親権者の承諾が必要です。
・ブレイズ公式ECショップのみのご購入となります。
・販売店でのご購入は適用されません。
■お申し込みについて
公式ECサイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/の、お問い合わせボタンより「ローン」にチェックマークを入れ、お問い合わせください。その後、担当者よりご連絡させていただきます。
《発送について》
商品の発送は、2025年9月下旬頃順次出荷を予定しております。
■STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）とは？
極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。
極太タイヤ：振動を吸収し、長時間の走行も疲れにくい
シマノ製7段変速ギア：最適なペダルの重さに切り替え
3つのアシストモード：ワンタッチで切り替え
高性能バッテリー：室内充電OK。車体から充電も可能。
また、フロントかご・リヤかご・リヤキャリア・リヤサイドバッグなど多彩なオプション品も展開しており、通勤・通学から週末のアウトドアまで、幅広いライフスタイルにマッチします。
フロントかご装着 9,800円(税込)
リヤかご装着 12,800円(税込)
リヤキャリア装着 12,800円(税込)
リヤサイドバッグ装着 24,800円(税込) ※別途リヤキャリアの購入が必要
《特徴》
・ヘルメットは努力義務。
・１回の充電で約90km走行可能。
・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。
・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。
・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。
・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。
【諸元】
- サイズ：全長1650mm×全幅590mm×全高1170mm 座席高780～980mm
- 重量：30kg
- 充電時間：6ｈ～7ｈ
- モーター：250W
- 耐荷重量：120kg
- 最高速度：24km/h
- 変則：7段ギア 3モード設定
- 電気代：約63円
- 航続距離：約90km
- タイヤサイズ：20×4.0インチ
- バッテリー：リチウムイオンバッテリー（40V13Ah）
スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/
■PRICE：\248,000円（税込） → 9/21（日）まで特別価格：198,400円（税込）
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売