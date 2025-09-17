株式会社mob「アニマルオフィス」に探索機能を正式リリース

株式会社mob

株式会社mob（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野真彰、以下「当社」）は、クラウド型販売管理・分析システム「アニマルオフィス（https://animal-office.jp/）」において、販売データを自在に分析できる 探索機能 を正式にリリースいたしました。受注データをExcelやCSVでインポートするだけで、過去の販売実績をその日からすぐに分析できるようになります。さらに商品データの“名寄せ”機能を搭載し、これまで集計のネックとなっていた商品名の表記ゆれ問題にも対応しました。

注目機能

販売データ散策機能をリリース

受注データをインポートするだけで即日分析

これまで蓄積してきた受注データをExcelやCSVファイルでアップロードすれば、その日から販売データの分析が可能になります。システム移行直後から過去実績を活用できるため、営業戦略や仕入れ判断に即座に役立てられます。

これまでの実績データを活かした分析ができます！

商品名の“名寄せ”機能を搭載

卸売業では「同じ商品なのに異なる名称で登録されている」ケースが多く、正確な集計や分析を妨げる要因となっていました。今回の探索機能では、同一商品として集計したい明細同士を紐づけることで、名称の表記ゆれを吸収し、正確な販売実績データを得られるようになりました。

探索機能でできることの一例

活用シーン

大変だった商品名の”名寄せ”が簡単にできるようになります- 今季目標売上や利益に対する予実管理- 前年同月比で売上が増減した商品をすぐに抽出- 顧客ごとの販売実績を参照し、問い合わせ対応をスピーディに

営業提案の場で

商談中に「前年購入実績」を即確認し、提案に反映。営業現場での信頼感が高まります。

仕入れや在庫の判断に

商品別・月別の推移を把握し、伸びている商品は積極仕入れ、動きが鈍い商品は在庫調整へ。

重点顧客の把握に

顧客ごとの売上構成を分析し、取引減少が見られる顧客を早期にフォロー。重点的なアプローチが可能になります。

季節商材の需要予測に

過去の売上データをもとに、繁忙期や季節ごとの売れ筋商品を特定。計画的な発注やキャンペーン企画に活用できます。

経営会議での即時資料作成に

会議の場で売上推移や商品別実績を瞬時に抽出。データに基づいた意思決定をスピーディに進められます。

今後の展望

当社は「アニマルオフィス」を通じて、販売データを経営判断に直結させる“分析して先回れ”の仕組みを提供してまいります。誰でも簡単にデータ分析ができる探索機能を活用し、卸売業の営業効率化と利益向上を強力に支援してまいります。

会社概要

会社名：株式会社mob

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階

代表者：代表取締役 小野真彰

事業内容：クラウド型販売管理・分析システム「アニマルオフィス」の開発・提供、DXコンサルティング

設立：2018年

サービス概要：https://animal-office.jp

お問い合わせ先

https://animal-office.jp/contact