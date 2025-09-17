デジタルレシピ、日経主催「GenAI/SUM2025 インパクトピッチ」ファイナリストに選出

株式会社デジタルレシピ

「AIと共に生きる社会をつくる」をビジョンに掲げ、人工知能の社会実装を実現するAI事業創造に取り組む株式会社デジタルレシピ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤新之介）は、この度、日本経済新聞社（日経）主催する「GenAI/SUM2025 インパクトピッチ」のファイナリスト10社に選出されたことをお知らせいたします。

＜日経主催「GenAI/SUM2025 インパクトピッチ」について＞

GenAI/SUM2025（生成AIサミット2025）は、日本経済新聞社（日経）が主催する、AI共創時代の未来図を「経済」「社会」「教育」の3つの視点から描き出す大規模イベントです。日経が生成AI分野で最も注目するスタートアップを発掘・支援する重要なプラットフォームとして位置づけられています。

※詳細ページ：https://www.xsum.jp/gai/



■開催概要：

- 主催：日本経済新聞社（日経）- 日程：2025年10月6日（月）～8日（水）- 会場：九段会館テラス（東京都千代田区）- テーマ：AI共創時代の未来図 ～経済、社会、教育

この中で開催される「インパクトピッチ」は、日経が厳選した生成AIを活用した社会課題解決に取り組むスタートアップを対象とした競技イベントで、世界的な社会課題解決とグローバル市場での展開を見据えたピッチが行われます。

＜当社の取り組みと日経による選出の背景＞

当社は「With Narrative Intelligence」を掲げ、生成AI時代の新たな挑戦を加速しています。今回のGenAI/SUM2025 インパクトピッチには、ディフェンステック事業領域における生成AI活用による社会課題解決をテーマとして応募し、ファイナリスト10社に選出されました。

当社のディフェンステック事業は、防衛・安全保障領域およびリスクコミュニケーション領域において、以下のようなソリューションを提供しています。

- 防衛・安全保障分野でのコンサルティング・システム開発・モニタリング支援国家レベルから企業レベルまで、多層的なセキュリティ課題に対する包括的なソリューション提供- リスクコミュニケーション支援危機管理状況下での効果的な情報発信・コミュニケーション戦略の支援＜代表取締役 伊藤新之介 コメント＞

この度、日経主催のGenAI/SUM2025 インパクトピッチのファイナリストに選出いただき、大変光栄に思います。ディフェンステック領域における生成AI活用による社会課題解決の取り組みを、多くの方に向けて発信できる貴重な機会だと感じております。最終選考では、当社の目指す『With Narrative Intelligence』に沿ったアイディアをしっかりとお伝えできるよう準備を進めてまいります。

＜会社概要＞- 会社名：株式会社デジタルレシピ- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 ルティアオフィス代々木7F- 代表者：伊藤 新之介- 設立：2018年2月- 資本金：205,343,720円- 事業内容：- - ディフェンステック事業- - AIコンサルティング・開発事業- - AIマーケティング事業- - AIオートメーション事業- - パワポをウェブサイトにする「Slideflow」の開発・運営- - AIアシスタントツール「Catchy」の開発・運営- - AIエージェントツール「Sphere」の開発・運営- コーポレートサイト：https://dxr.co.jp/

【お問い合わせ先】

・株式会社デジタルレシピ ディフェンステック事業部

・E-mail：defense-tech@dxr.co.jp

（または弊社HPのお問い合わせフォーム(https://dxr.co.jp/contact/)より受け付けております。）